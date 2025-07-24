США превращают Японию в дойную корову для Аляски

Tекст: Ольга Самофалова

Япония и так является крупнейшим для США инвестором, но Дональду Трампу этого мало. Для развития реальной экономики внутри страны нужны деньги, и Япония хорошо подходит на роль дойной коровы для США.

Яркий пример – это желание США заставить Японию профинансировать дорогостоящий СПГ-проект на Аляске, стоимость которого оценивается в 44 млрд долларов. Дональд Трамп заявил, что стороны близки к заключению соглашения о совместном экспорте СПГ с Аляски. Судя по всему, речь идет о возрождении давнего проекта строительства СПГ-завода на Аляске и газопровода. Подтверждения со стороны Японии, что она реально готова профинансировать этот проект, пока нет. И у экспертов есть большие сомнения в том, что Япония этого хочет.

«Основная проблема этого проекта на Аляске в том, что это очень дорого: себестоимость добычи высокая, плюс потребуется построить, кроме завода, длинный газопровод протяженностью 1290 км через всю территорию штата, за прокачку по которому потом придется много платить. Кроме того, СПГ-проект надо будет построить в довольно сложно климатических условиях», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Для сравнения: российский проект «Ямал СПГ» обошелся в 25 млрд долларов, «Арктик СПГ-2» оценивался в 21-25 млрд долларов. Но надо понимать, что «Арктик СПГ-2» делали в суровой Арктике, где на порядок хуже условия, чем на Аляске, добавляет эксперт.

Проблемы СПГ-проекту будут доставлять также местные народности Аляски, как это происходит в Канаде. «Коренные народы могут тормозить реализацию подобных проектов, как они это делают в Канаде. Чем больше протяженность газопровода, тем с большим количеством людей придется согласовывать этот проект», – говорит эксперт ФНЭБ.

Более того, долгосрочные перспективы у этого проекта тоже не радужные, и это главная проблема поставок СПГ из Аляски. «Если проект согласуют, то на его реализацию уйдет шесть-восемь лет. А к тому времени на рынок выйдут новые СПГ-заводы, которые располагаются в более дешевых местах с точки зрения производства, в частности в Мексиканском заливе, Катаре и Австралии. Это значит, что цены на СПГ могут оказаться довольно низкими в этот момент. Получается, что у вас дорогой проект выходит на рынок низких цен, и встает большой вопрос с его окупаемостью», – рассуждает Юшков.

По его мнению, США принуждают Японию инвестировать в этот проект, и вряд ли японцы сами захотят в нем участвовать.

«Заставить японцев войти в изначально слабый проект будет сложно. Я не думаю, что это решенный вопрос. Японцы очень аккуратны и осторожны как инвесторы и, как правило, покупают очень небольшие пакеты в СПГ-проектах.

Мы это видим на примере российских заводов. Японские компании с 2010-х годов наблюдали за ростом "Ямал СПГ", но так и не вошли в проект как инвесторы. Во второй российский проект "Арктик СПГ-2" японские компании все-таки зашли, но создали конгломерат из нескольких компаний, который купил всего 10% проекта. Это типичная история для Японии, которая никогда не стремится купить контрольный пакет и чаще всего является миноритарным акционером», – говорит Юшков.

Японии интересен СПГ, так как она – один из крупнейших покупателей газа, однако проблем с предложением после 2028-2030 годов не ожидается.

«Рынок в ближайшие годы будет насыщаться новыми СПГ-проектами, и, чтобы получить газ, Японии не обязательно ввязываться в какие-то авантюрные, с низкой окупаемостью проекты», – считает Юшков.

Сокрушаться по поводу того, что если бы у России осталась Аляска, то это мы бы добывали там СПГ, а не США, не стоит. Далеко не факт, что Россия сейчас добывала бы газ на Аляске, потому что наличие полуострова не ликвидировало бы имеющиеся у нас проблемы, считает собеседник.

«Во-первых, мы не везде на наших северных территориях разрабатываем месторождения газа. Например, Штокман – это второе по размерам месторождение газа в мире вообще, но мы его не разрабатываем из-за высокой себестоимости. Во-вторых, мы не умеем пока самостоятельно строить крупнотоннажные СПГ-заводы, как и газовозы. Наконец, американские санкции не позволяют нам продавать газ даже с уже запущенных заводов, как в случае с "Арктик СПГ-2". Эти проблемы у нас существовали бы, даже если бы исторически Аляска у нас осталась», – заключает Игорь Юшков.

США хотят заставить Японию войти в этот проект, вероятно, в рамках нового торгового соглашения. «Мы только что заключили масштабную сделку с Японией, возможно, самую крупную из когда-либо заключенных сделок», – написал Дональд Трамп на своей платформе Truth Social поздно вечером во вторник.

С одной стороны, Японии, четвертой экономике мира, удалось добиться снижения пошлин на свои товары, ввозимые в США, с изначальных 25% до 15%. Однако это все же выше 10%, которые обсуждались во время переговоров между странами. Япония, со своей стороны, тоже введет ответные пошлины в 15% для США.

В то же время Япония откроет свой рынок для США. По словам Трампа, «Япония откроет свою страну для торговли, в том числе автомобилями и грузовиками, рисом и некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами, а также другими товарами».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба особенное внимание уделил снижению тарифов на автомобили с 25 до 15% без каких-либо квот на импорт. «Мы смогли добиться снижения тарифов на автомобили и автозапчасти без количественных ограничений, опередив весь остальной мир», – сказал он. Автопром является основой японской экономики и обеспечивает большую часть положительного сальдо торгового баланса с США в размере 63 млрд долларов.

«США – крупнейший экспортный рынок Японии. По информации базы данных ООН Comtrade, в 2024 году на США приходилось 21% японского экспорта товаров. Поэтому для Японии важно, что доступ на американский рынок будет облагаться пошлиной в 15% вместо 25%, в том числе на японские автомобили. Это основная статья японского экспорта в США: в 2024 году принесло около 50 млрд долларов или почти треть общего экспорта. Более низкая ставка тарифа поможет японским экспортерам автомобилей сохранить конкурентоспособность по ценам для американских потребителей и тем самым удержать свои рыночные позиции или хотя бы не так сильно потерять их, как было бы без соглашения», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Для Японии данный договор является наилучшим вариантом из возможных худших, учитывая первоначальные 25% пошлины со стороны США. Японии важно экспортировать свои автомобили в условиях большого количества конкурентов, включая Китай и Южную Корею. Для Японии американский автомобильный рынок находится на первом месте, и за прошлый год она экспортировала в США автомобилей почти на 6 трлн йен», – считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

В торговое соглашение не были включены пошлины на сталь и алюминий в размере 50%, а также обязательства по расходам на оборону, сказал главный японский переговорщик.

С другой стороны, Японию заставят вложить деньги в американскую экономику.

«По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли»,

– сказал Трамп, заявив, что эти инвестиции создадут сотни тысяч рабочих мест. Вероятно, в рамках этой договоренности США и хотят привлечь Японию к СПГ-проекту на Аляске.

Исиба заявил, что соглашение предусматривает инвестиции Японии в США в сферах, связанных с национальной безопасностью, таких как производство полупроводников, стали, судостроение, авиация, энергетика и искусственный интеллект. Трамп заявил, что США и Япония создадут совместное предприятие по производству сжиженного природного газа на Аляске.

«Для США это соглашение является победой, потому что, пригрозив более высокой пошлиной, стороны договорились о ее снижении. Плюс Япония согласилась инвестировать в американский рынок, когда у японской экономики масса своих внутренних проблем, включая демографический кризис, растущий государственный долг к ВВП страны и околонулевой рост экономики за прошлый год», – говорит Новикова.