Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

Российский конкурент американского СПГ заманивает покупателей низкими ценами

Tекст: Ольга Самофалова

Завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове в Карском море запустил вторую производственную линию. Об этом сообщили западные агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на свои источники.

«Арктик СПГ-2» попал под западные санкции, которые запрещают третьим странам покупать газ с этого проекта. Причем санкции были введены до того, как заработала первая линия завода. В итоге уже у первой очереди, которая была запущена в декабре 2023 года, возникли проблемы с продажей газа. Во-первых, не хватает газовозов ледового класса для поставок этого СПГ, во-вторых, мешают санкции.

Зачем же владелец «Арктик СПГ-2» запустил вторую очередь завода, если не может продавать газ даже с первой?

Дело в том, что когда санкции против проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» были введены в октябре 2023 года, проект был в самом разгаре, все инвестиционные решения по нему были приняты, оборудование было доставлено, инфраструктура строилась. Замораживать проект на высокой стадии готовности, не доведя его до логического конца, было куда менее здравым решением.

«Когда проект попал под санкции, работы шли уже полным ходом, оборудование было доставлено на мурманский завод – это Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Первая очередь уже была почти готова, а вторую очередь СПГ-завода доделывали по инерции, так как для этого было все готово. На Гыданский полуостров перевезли железобетонный терминал, установили модули и проводят, судя по всему, пусконаладочные работы, в ходе которых будет произведена первая партия СПГ», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако, по его мнению, речи о продаже этого СПГ на экспорт не идет. Куда же будет деваться сжиженный газ со второй очереди СПГ? «Возможно, первую пробную партию СПГ закачают во временное хранилище, которые там есть. А потом этот газ могут отгрузить на танкер и отправить по восточной части Севморпути в августе или сентябре, когда будут благополучные ледовые условия, и отгрузят, например, на Камчатку, то есть внутри России», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Так исход, по его мнению, будет выгоден обеим сторонам - и продавцу, и покупателю: Камчатка получит дополнительный газ по самой низкой цене, а завод апробирует работу нового терминала, и все будут довольны.

«"Арктик СПГ-2" демонстрирует потенциальным покупателям, в первую очередь Индии и Китаю, что у него уже есть две очереди завода в рабочем состоянии, что он может производить на них минимум 13,2 млн тонн СПГ в годовом выражении, а как максимум может работать с превышением проектной мощности, как это делает сейчас "Ямал СПГ"»,

– говорит Игорь Юшков.

На его взгляд, чем больше СПГ может предложить российский СПГ-завод по вкусным ценам, тем выше привлекательность предложения и тем выше желание покупателей игнорировать санкции против этого проекта.

Юшков сомневается, что жесткие санкции против «Арктик СПГ-2» когда-либо будут сняты. Поэтому проекту придется завлекать покупателей с помощью серьезных скидок. При этом, пока украинский конфликт не закончится, у потенциальных покупателей есть больше шансов заключить контракт на закупку СПГ по очень низким ценам, причем на продолжительный период. Однако как только украинский конфликт закончится, предложение будет уже точно не таким выгодным.

«Я сомневаюсь, что американцы когда-либо снимут санкции с "Арктик СПГ-2", но все равно после завершения украинского конфликта общая токсичность России и ее проектов уменьшится, и восприятие рисков в целом снизится, поэтому цена на арктический СПГ подрастет, и такой большой скидки давать уже никто не будет. Поэтому

идет демонстрация того, что проект готов, и тот, кто первым решится закупать эту продукцию, сорвет самый большой куш»,

– заключает отраслевой эксперт.

Пока ни один из покупателей в мире не выразил готовность покупать продукцию с подсанкционного завода «Арктик СПГ-2». «Тот СПГ, который был загружен с первой очереди, так и не был никуда доставлен. Танкеры с этим СПГ по-прежнему находятся в море у берегов азиатских стран, так как они не смогли никуда отгрузиться. Поэтому ни первую, ни вторую очередь завода не будут запускать для поставок на экспорт, пока не найдется желающий срубить куш и не будет подписан контракт на поставку. Иначе придется постоянно платить за фрахт судов в море и увеличивать свои издержки», – говорит Юшков.

А вот третью очередь СПГ-завода, скорее всего, поставят на паузу, так как работы по строительству очередной железобетонной платформы не ведутся и Центр по строительству крупнотоннажного СПГ в Белокаменке по факту заморожен, судя по радикальному сокращению сотрудников, считает эксперт.

США вряд ли когда-либо снимут санкции с «Арктик СПГ-2» по простой причине: это прямой конкурент их сжиженному природному газу. А в планах США утроить экспортные мощности СПГ к 2030 году – c нынешних 91 млн тонн сжиженного газа до 270 млн тонн.