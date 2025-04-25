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    25 апреля 2025, 08:50 • Экономика

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе?

    США потребовали от Украины в проекте соглашения по редкоземельным металлам еще и контроль над газовой сетью, которая связывает Россию с Европой, уверяет агентство Reuters. Россия готова сотрудничать с новым собственником украинской ГТС.

    «Если новый владелец согласится подписать контракт с Газпромом, то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. Газпром наверняка будет это обсуждать», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point. По его словам, Россия готова вести переговоры по газу и знает, что некоторые страны Европы хотят продолжать его покупать.

    С 2025 года поставки российского газа через Украину в Европу прекратились, так как завершился долгосрочный контракт на транзит. Новое соглашение украинские власти обсуждать отказались. Однако транзит газа можно было бы осуществлять и без него – через аукционы бронирования мощностей трубы. Такой способ активно используется в Европе. Более того, Украина провела реформу и соблюдает европейские нормы, согласно которым должна проводить подобные аукционы. Но Киев этого не делает по политическим причинам: там не хотят видеть российский газ ни в каком виде. Даже отказались от идеи перенести точку продажи газа на российско-украинскую границу, чтобы при входе на украинскую территорию собственником газа становился любой покупатель или трейдер, и формально это был бы уже не российский газ.

    Если собственником ГТС станут американцы, то у них будет тот же набор действий для возобновления транзита газа – либо подписать с Газпромом долгосрочный контракт, либо проводить аукционы.

    «Однако одно дело договориться с Украиной, что она продаст или отдаст США свою ГТС в счет погашения долгов за поставленное оружие и финансовую помощь. Другое дело, кто из коммерческих компаний США захочет даже бесплатно взять украинскую трубу? Во-первых, украинское государство может ввести какие-то ограничения для работы ГТС с российским газом, что будет отпугивать любых инвесторов. Во-вторых, новый собственник будет нести затраты на поддержание и ремонт как транзитных труб, так и труб для распределения газа внутри страны, а возможно, даже подземных хранилищ.

    Инвестор захочет вернуть свои вложения, а это невозможно без гарантий использования именно транзитной трубы. Вряд ли кто-то решится стать собственником ГТС Украины, если у нее будет исключительно функция прокачки газа внутри самой Украины, то есть для внутреннего потребителя»,

    – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Что касается России, то Газпрому, конечно, выгодно было бы нарастить объемы поставок газа в Европу и вернуть потерянный доход. Однако с возвратом Газпрома на европейский рынок есть проблемы.

    «Многие европейские потребители подавали иски на Газпром в арбитражи, жалуясь, что он не выполнял условия контракта, когда в 2022 году сократились поставки российского газа. Арбитражи встали на сторону европейцев и насчитали Газпрому долги. Поэтому есть риск, что когда Газпром начнет снова поставлять им газ, эти европейские компании начнут подавать новые иски в суды, чтобы арестовать этот газ в счет погашения того долга», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Поэтому перед тем, как возобновлять поставки через Украину (или другие маршруты) Газпрому стоит сначала договориться с рядом европейский компаний о том, что они начинают с чистого листа, добавляет эксперт.

    С другой стороны, не совсем понятен интерес США возвращать большие объемы российского газа на европейский рынок.

    «Все-таки американцы хотят видеть на европейском рынке свой СПГ, и в этом плане США скорее продолжат выдавливать Россию с европейского рынка газа, чтобы расчистить для себя рынок сбыта»,

    - говорит Юшков.

    Придумать сильные аргументы, почему США захотят помочь Газпрому вернуть большие объемы топлива в Европу, довольно сложно.

    «Единственный аргумент в пользу версии, что США одобрят поставки российского газа через Украину или по другим маршрутам, который можно придумать, это то, что американцам не нужно дальнейшее стагнирование европейского рынка. В Европе сохраняются относительно высокие цены на энергоресурсы, поэтому европейцы не могут восстановить объемы потребления, которое продолжает стагнировать. Это невыгодно американцам, потому что таким образом умирает целый рынок сбыта для американской продукции, что в итоге приведет к снижению цен вообще глобально. Если европейцы станут меньше потреблять СПГ, то возникнет его переизбыток и цены упадут», - рассуждает Игорь Юшков.

    Американскому СПГ нужен рынок сбыта, причем, с высокими, а не низкими ценами. При этом, США к 2027-2028 годам планируют серьезно расширить экспортные мощности по СПГ. Возможно, США хотят заполучить украинскую трубу для того, чтобы самим регулировать поступления российского газа на европейский рынок тогда и в тех объемах, которые им выгодны.

    Что касается Украины, то ей было бы удобно спихнуть на кого-то другого ответственность за работу газотранспортной системы, которая не приносит без транзита никакой прибыли, но зато ее надо постоянно чинить и поддерживать в рабочем состоянии, отмечает собеседник. Однако это может выйти боком и для простых украинцев, и в целом для украинской экономики.

    «Новый американский собственник, скорее всего, будет давить на украинцев, повышая тарифы на прокачку газа по ГТС, чтобы иметь возможность заработать. А это значит, что весь газ в стране будет дорожать, следом вырастет в цене электричество и отопление. Все это будет раскручивать инфляцию и понижать уровень жизни населения», - заключает эксперт Фонда национального благосостояния.

    Однако в целом эксперты сильно сомневаются в том, что США вообще хотят восстановить в интересах России украинский транзит или «Северные потоки», то есть любые поставки нашего газа.

    «Я думаю это просто заманиловка для России, чтобы пойти на некие уступки для урегулирования конфликта на Украине, чтобы потом сказать «извините, не получилось«. Я бы скептически относился к перспективам того, что США так или иначе будут способствовать экспорту российского газа в Европу», - считает Юшков.

    «Я сомневаюсь, что тема американского участия в управлении ГТС Украины обсуждается серьезно. На данном этапе эту тему можно вбрасывать в переговорный процесс либо в качестве дипломатического балласта, либо для срыва переговоров. В первом случае вы легко отбрасываете этот балласт, демонстрируя противоположной стороне свою готовность к компромиссам. Во втором вы продолжаете настаивать на управлении ГТС, чтобы противоположная сторона сорвала переговоры, а вы могли всем сказать, что до последнего пытались», - заключает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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