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    15 октября 2024, 11:00 • Экономика

    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого?

    Россия, несмотря на санкционное давление на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), все еще может занять 20–25% мирового рынка, но после 2035 года. Такой вывод сделали аналитики компании Kept.

    У России были планы нарастить долю на мировом рынке с 8% в 2023 году до 20% на пять лет раньше – к 2030 году. Для этого ставилась задача нарастить производство СПГ с 33 млн тонн в 2023 году до 100 млн тонн к 2030 году за счет уже запланированных проектов. Это помогло бы частично компенсировать снижение поставок трубопроводного газа на европейский рынок. Об этом в конце прошлого года говорил вице-премьер РФ Александр Новак.

    И первым должен был выстрелить «Арктик СПГ-2», первая очередь которого должна была заработать в 2024 году. Производство и экспорт должны были вырасти на 6,6 млн тонн – такова мощность каждой очереди. Всего запланировано три очереди общей мощностью 19,8 млн тонн. Первая очередь в начале года действительно заработала, вот только поставки на экспорт оказались невозможны из-за наложения на проект санкций США. Санкции распространились на все новые российские СПГ-проекты, то есть любой СПГ с новых проектов оказался под санкциями. Ранее Запад уже запретил поставки технологий и оборудования по сжижению газа в Россию. Теперь и продажи самого газа попали под запрет. Понятно, что реализация озвученных ранее планов Новаком оказалась под большим вопросом.

    Однако аналитики Kept считают, что не все потеряно, и Россия может добиться поставленной цены, несмотря на санкции, но только на пять лет позже – не к 2030 году, а скорее к 2035 году.

    Российские эксперты не исключают, что это возможно, но считают даже этот вариант оптимистичным. Даже к 2035 году увеличить в три раза объемы производства с 33 до 100 млн тонн будет довольно сложно. Российская СПГ-отрасль стоит на распутье. У нее есть два основных пути: либо к тому времени будут отменены антироссийские санкции, тормозящие запуск новых СПГ-заводов в России, либо мы сами научимся делать крупнотоннажные СПГ-заводы и строить газовозы, считает Игорь Юшков.

    Какие сложности придется преодолеть России, если санкции не отменят?

    «Наверное, мы можем самостоятельно создать технологии по строительству крупнотоннажных СПГ-заводов. У нас появляется для этого все больше возможностей, так как разрабатываем турбины большой мощности, необходимые для производства СПГ. Постепенно все больше оборудования для СПГ-заводов делается у нас, благо что у нас есть определенный задел по малотоннажному и среднетоннажному СПГ. Здесь мы все делаем сами. Экспериментальный малотоннажный СПГ-завод был создан еще в советское время в поселке Развилка в Москве, где проводили испытания различного оборудования. Сейчас малотоннажные СПГ-заводы строятся по всей стране, чтобы обеспечивать автономную газификацию и заправку газомоторной техники. Постепенно мы можем дойти до создания собственных технологий и по крупнотоннажному СПГ», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «В России есть собственные технологии для средне- и малотоннажного производства СПГ, которые были внедрены на двух очередях завода «Криогаз-Высоцк» общей мощностью 660 тыс. тонн в год, четвертой очереди «Ямал СПГ» (950 тыс. тонн в год), а также на проекте «КСПГ Магнитогорск» мощностью 40 тыс. тонн в год. Мало- и среднетоннажные проекты не требуют привлечения иностранных технологий, поэтому в этом сегменте будет происходить основной ввод мощностей», – отмечает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET.

    Однако далее возникает вторая проблема – это строительство газовозов для отправки нашего СПГ на экспорт.

    «Построить корпус газовоза мы еще сможем, по крайней мере, дальневосточная верфь «Звезда» строит нефтяные танкеры даже в ледовом исполнении. Основная проблема в мембранных технологиях, которые позволяют удерживать СПГ в танкере. Большой вопрос – как быстро мы сможем освоить эту технологию. В мире буквально пара компаний, в том числе французская компания GTT, которые обладают такими технологиями»,

    – говорит Юшков.

    Также потребуется, вероятно, создание теневого газового флота наподобие нефтяного теневого флота. Речь идет об обычных газовозах, но России еще необходимы газовозы ледового класса, чтобы вывозить СПГ из арктических зон в теплые воды и далее уже перегружать на обычные газовозы.

    Третья сложность заключается в том, что российский СПГ с новых проектов оказывается под санкциями. «Если санкции не отменят, то встанет вопрос: кому мы продадим этот СПГ и будет ли это рентабельно? Чтобы продать подсанкционный товар, нужно сделать на него существенную скидку и приманить покупателя. Это будет проблемой в 2035 году, потому что рынок будет более насыщенным», – говорит Юшков.

    Дело в том, что в 2027-2028 годах планируется новая волна ввода в эксплуатацию СПГ-заводов в США, Катаре и Австралии. «Чем был хорош проект «Арктик СПГ-2»? Тем, что последняя третья очередь должна была заработать уже в 2026 году, и проект успевал выйти на рынок до появления на рынке новых объемов СПГ от конкурентов. А теперь предполагается, что наши СПГ-заводы начнут выходить на рынок с 2030-х годов на уже довольно насыщенный рынок, что будет давить на цены или сдерживать их рост. А нам еще нужно скидку давать. И здесь большой вопрос – будут ли цены на российский СПГ покрывать издержки от строительства заводов, танкеров и производства СПГ? Может оказаться, что экономически это все бессмысленно. Нет смысла делать СПГ ради самого СПГ, нужно все-таки зарабатывать на реализации, в том числе бюджету за счет экспортных пошлин и НДПИ», – рассуждает Юшков.

    Потенциальными покупателями российского СПГ могут стать морские перевозчики, которые переходят с мазута на газомоторное топливо из-за ужесточения экологических требований, говорит Терешкин. В мире насчитывается 383 танкера, работающих на СПГ, при этом еще 534 танкера находятся на стадии строительства, добавляет эксперт. Кроме того, российский СПГ будет интересен развивающимся странам Азии, которые хотят снизить потребление угля.

    «Для России важно не то, какую долю мирового рынка мы займем, а то, сможем ли мы увеличить производство до 100 млн тонн. Если мы сможем это сделать, то это будет означать, что мы решили все вопросы, связанные с технологиями крупнотоннажного сжижения, с их воплощением в металле, с производством оборудования для крупнотоннажного сжижения, с перевозкой СПГ и т. д.

    Но я сомневаюсь, что к 2035 году мы достигнем 100 млн тонн. Это слишком оптимистичный сценарий», – считает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    Если санкции против российского СПГ отменят, то, конечно, добиться поставленной задачи по росту производства СПГ в три раза с 33 до 100 млн тонн и нарастить долю на мировом рынке будет намного проще.

    «Если санкции отменят, то Россия сможет довольно быстро строить заводы и вводить их в эксплуатацию. Но пока ни в одном направлении прорывов не видно», – заключает Юшков.

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