России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

Трейдеры с интересом наблюдают за тем, как уже второй танкер, предположительно входящий в теневой флот России, начал вывоз СПГ с подсанкционного завода «Арктик СПГ – 2». Это новый завод, который был запущен в начале года, но он сразу же попал под жесткие санкции США.

Поэтому вывоз СПГ с нового завода до сих пор не осуществлялся. Но, судя по всему, владелец этого завода – компания «Новатэк» – начал тестировать обход санкций тем же способом, как это было сделано в случае с нефтью. Ранее уже появились слухи о том, что кто-то на глобальном рынке скупает газовозы, вероятно, в интересах России для создания теневого флота.

И теперь данные системы отслеживания показали, что два газовоза из этого теневого флота начали вывозить СПГ с «Арктик СПГ – 2». Первый танкер Pioneer уже дошел до Средиземного моря. «Это значит, что либо газовоз рискнет и пройдет по Суэцкому каналу. Здесь есть вопрос: будут ли американцы препятствовать проходу, хотя формально танкер и его собственник не находятся под санкциями, поэтому принять у него деньги за проход через Суэцкий канал можно. Либо танкер попытается где-то выгрузиться, например, в Турции или Северной Африке. Но, скорее всего, танкер пойдет через канал куда-то в Азию, например, в Китай», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Второй газовоз Asya Energy, который в прошлые выходные спутниковые снимки фиксировали на заводе «Арктик СПГ – 2», пока повторяет путь первого – и тоже направился на запад.

Оба судна указывают свои пункты назначения как «по заказу», а данные об их осадке – что указывает на их глубину ниже ватерлинии, давая подсказки об их загрузке – не обновлялись. Возможно, они отключат свои транспондеры при приближении к пунктам назначения.

Что это за суда, что они делают и куда идут?

«Новатэк», по всей видимости, пошел по пути нефтяных компаний и начал формирование собственного теневого флота, покупая газовозы на вторичном рынке.

Газовоз Pioneer был построен в 2005 году, Asya Energy – в 2002 году, это далеко не новые суда», – говорит Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ.

Газовоз Pioneer ранее принадлежал китайскому перевозчику Jovo Group, а Asya Energy – нигерийской компании. Недавно эти суда были проданы новым владельцам, а сейчас они принадлежат независимым иностранным компаниям и начали заниматься транспортировкой российского СПГ, отмечает Салихов.

«Танкер оперируется созданной в июне индийской компанией, а владеет им компания из ОАЭ. Реальные бенефициары компаний неизвестны», – отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

Россия уже опробовала использование теневого флота, чтобы обходить санкции в отношении российской нефти – и этот опыт оказался удачным. Поэтому логично будет перенести его на газовую сферу. Однако для обхода санкций по СПГ существует больше сложностей, чем при обходе санкций по нефти.

Первые сложности заключаются в логистике и флоте для перевозки СПГ. В отличие от нефти, вывозить СПГ нужно из Арктики, поэтому здесь нужны специальные танкеры ледового класса.

Во-первых, «Новатэку» нужно собрать несколько десятков обычных танкеров для того, чтобы сформировать полноценный теневой флот для вывоза СПГ.

«Рынок газовозов сильно меньше рынка нефтяных танкеров, поэтому купить их сложнее. Всего сейчас работает меньше тысячи газовозов, в то время как нефтяных танкеров десятки тысяч»,

– говорит Салихов.

Во-вторых, и в этом главная проблема – для отгрузки в зимнее время нужны газовозы ледового класса, а купить их на вторичном рынке вообще невозможно. «Таких газовозов Arctic 7 в мире вообще нет, кроме тех 15 штук, которые построили для «Ямал СПГ». Еще 15 штук были заказаны на нашей судоверфи «Звезда». Но пока там обещают поставить только два таких газовоза к началу следующего года», – говорит Юшков.

Летом, как сейчас, вывоз с «Арктик СПГ – 2» возможен силами обычных газовозов, однако для круглогодичной проводки без газовозов арктического класса не обойтись. Поэтому важно, чтобы проект получил эти два газовоза Arctic 7 от судоверфи «Звезда».

«Зимой ситуация с ледовой обстановкой будет напряженная даже в западной части Северного морского пути и в Обской губе. Поэтому, думаю, что в дальнейшем «Новатэк» начнет использовать перевалочный СПГ-хаб в Мурманской области, который уже готов и тоже попал под санкции. С помощью этих двух танкеров Arctic 7, которые получит от «Звезды», будет доставлять газ в Мурманскую область, отгружать в хранилище, откуда СПГ будут забирать танкеры неледового класса и везти уже дальше на азиатские рынки – через Суэцкий канал или вокруг Африки. Ледовые танкеры будут работать чисто как челноки: возить СПГ с Гыданского полуострова до Мурманской области и обратно. Тогда ледовых танкеров надо меньше, чем обычных газовозов, которых найти на рынке все же можно», – рассуждает Игорь Юшков.

Вторая проблема связана с тем, чтобы найти покупателя на запрещенный СПГ с проекта.

«По нефти санкции США мягче, чем по отношению к «Арктик СПГ – 2». США никому не запрещали покупать российскую нефть, только ЕС сам отказался. Но глобально запретили только перевозить российскую нефть, если она стоит выше 60 долларов за баррель. Более того, ответственность за нарушение перевозки не смертельная – нельзя будет возить любую нефть на протяжении двух месяцев. А по «Арктик СПГ – 2» любые контакты запрещены, в том числе запрещено покупать продукцию», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Сергей Кауфман из ФГ «Финам» настроен оптимистично: «На примере нефти мы видим, что китайские и индийские покупатели частично готовы взаимодействовать с попавшими под санкции компаниями, если давать скидку на товар. Полагаем, что в случае СПГ картина будет аналогичной – российский СПГ будет продаваться со скидкой».

Наконец, третья проблема – технологическая, которую удалось избежать только при строительство первой очереди «Арктик СПГ – 2», так как успели до санкций доставить все турбины Baker Hughes. На вторую очередь завода турбин уже не хватило, поэтому решено было построить электростанцию, а с третьей очередью ситуация еще сложнее – для нее не успели завезти ни турбины, ни даже готовые модули из Китая, из которых собирается СПГ-завод. «Каждая последующая очередь в большей степени страдала от санкций. И каждый новый СПГ-проект будет сталкиваться со всеми этими тремя проблемами», – считает Юшков.

«Новатэку» предстоит найти решения для всех этих проблем. В первую очередь обкатать новую схему вывоза СПГ с «Арктик СПГ – 2» и найти того, кто готов покупать санкционный товар. Если проекту удастся выжить под санкциями и решить эти проблемы, то он своим примером даст зеленый свет появлению в России новых СПГ-заводов.

«Арктик СПГ – 2» выживет, однако санкции затрудняют как строительство новых заводов, так и транспортировку груза покупателям, заключает Салихов.

«Вероятно, в ближайшее время «Арктик СПГ – 2» будет оперироваться в ограниченном формате и не круглый год, – предполагает Кауфман. – Пока что речь идет о более долгих сроках реализации проектов на фоне дефицита подходящих газовозов и поисков рынков сбыта. В базовом сценарии мы ожидаем, что первые две линии «Арктик СПГ – 2» будут запущены на горизонте двух-четырех лет на фоне растущего спроса на СПГ на рынках АТР».