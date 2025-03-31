Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал-майор Оглоблин в суде признал вину в получении взятки в 12 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Рассмотрение проходит в 235-м гарнизонном военном суде. Оглоблин «признал вину, но с квалификацией следствия не согласен». По словам адвоката, причиной открытия уголовного дела стала явка с повинной, поданная Оглоблиным. Он также дал показания на других высокопоставленных военных – генералов Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

Как заявил Довгань, Оглоблин должен быть освобожден от ответственности, поскольку активно способствовал раскрытию преступления и добровольно сообщил о нем, как указано в примечании статьи 291.1 УК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки. В марте уголовное дело в отношении Оглоблина было передано в суд.

Согласно версии следствия, при исполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи. Контролировать исполнение заказов должен был Оглоблин. Он получил от представителей завода взятку в размере 12 млн рублей за покровительство.