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Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
Генерал-майор Оглоблин в суде признал вину в получении взятки в 12 млн рублей
Бывший руководитель управления планирования связи Главного управления связи российских Вооруженных сил генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта», но не согласился с квалификацией следствия, сообщил его адвокат Максим Довгань.
«Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Рассмотрение проходит в 235-м гарнизонном военном суде. Оглоблин «признал вину, но с квалификацией следствия не согласен». По словам адвоката, причиной открытия уголовного дела стала явка с повинной, поданная Оглоблиным. Он также дал показания на других высокопоставленных военных – генералов Халила Арсланова и Вадима Шамарина.
Как заявил Довгань, Оглоблин должен быть освобожден от ответственности, поскольку активно способствовал раскрытию преступления и добровольно сообщил о нем, как указано в примечании статьи 291.1 УК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки. В марте уголовное дело в отношении Оглоблина было передано в суд.
Согласно версии следствия, при исполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи. Контролировать исполнение заказов должен был Оглоблин. Он получил от представителей завода взятку в размере 12 млн рублей за покровительство.