Лукашенко сообщил о готовности продать США рудник за 3 млрд долларов

Лукашенко: Белоруссия готова продать США рудник за 3 млрд долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.
Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий и нефть с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.
Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.
Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.