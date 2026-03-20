Лукашенко сообщил о готовности продать США рудник за 3 млрд долларов

Лукашенко: Белоруссия готова продать США рудник за 3 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий и нефть с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.