Автоюрист назвал, какой срок грозит виновнице массового ДТП в Москве с двумя погибшими

Tекст: Татьяна Косолапова

Водитель Mercedes 1996 года рождения будучи в нетрезвом виде спровоцировала аварию на Садовой-Черногрязской улице. В результате погибли два человека: водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц».

«В российском законодательстве ответственность за дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями, совершенные в состоянии опьянения, сформулирована достаточно четко и жестко. В данном случае действия водителя подпадают под положения Уголовного кодекса РФ, предусматривающие серьезное наказание», – говорит Радько.

Он подчеркивает, что речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенном в состоянии опьянения. В таком случае закон устанавливает санкцию в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Это базовая рамка, в пределах которой суд будет определять конкретное наказание. При повторности аналогичного правонарушения также применяется конфискация автомобиля.

При этом важно понимать, что итоговое решение никогда не выносится «автоматически», продолжает адвокат. Суд учитывает целый комплекс обстоятельств. К смягчающим факторам могут относиться признание вины, искреннее раскаяние, активное содействие следствию, добровольное возмещение ущерба пострадавшим и семьям погибших. Также значение имеют отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики личности, наличие малолетних детей или беременность. Все это в совокупности может повлиять на назначение наказания ближе к нижней границе предусмотренного срока.

Он вспоминает резонансное дело с участием актера Михаил Ефремов, который также сел за руль в состоянии опьянения и стал виновником смертельного ДТП в Москве. Несмотря на общественный резонанс, суд в его случае также исходил из совокупности обстоятельств: поведения обвиняемого, признания вины и других факторов. Этот пример наглядно показывает, что даже при строгости закона многое зависит от конкретной ситуации и позиции самого обвиняемого. «Всегда найдутся люди, нарушающие закон. Какой бы он ни был суровый», – заключил Радько.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло крупное ДТП с участием пяти легковых автомобилей и электросамоката.