Следствие попросило арестовать виновницу массового ДТП в Москве
Женщина-водитель, устроившая смертельную аварию в центре столицы, может быть заключена под стражу по ходатайству следствия.
Следствие подало ходатайство о заключении под стражу женщины, устроившей массовое ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, передает ТАСС.
Авария произошла в состоянии опьянения, в результате чего погибли два человека и еще двое получили травмы.
В картотеке Таганского суда Москвы отмечается: «Суд зарегистрировал ходатайство следователя в отношении Владимировой А.К. об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу». Информация об этом содержится в карточке дела, зарегистрированной в суде.
Рассмотрение вопроса о мере пресечения для женщины-водителя состоится в ближайшее время. Власти продолжают разбирательство по обстоятельствам трагедии, уточняя все детали происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница ДТП на Садовом кольце в Москве может получить до 15 лет колонии. Длительность срока заключения будет зависеть от учета судом смягчающих обстоятельств.
Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись массовой аварии, в результате которой погибли два человека. В результате столкновения электровелосипеда с автомобилем мужчине оторвало голову.