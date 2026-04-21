  Российские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 19:27 • Новости дня

    Следствие попросило арестовать виновницу массового ДТП в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина-водитель, устроившая смертельную аварию в центре столицы, может быть заключена под стражу по ходатайству следствия.

    Следствие подало ходатайство о заключении под стражу женщины, устроившей массовое ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, передает ТАСС.

    Авария произошла в состоянии опьянения, в результате чего погибли два человека и еще двое получили травмы.

    В картотеке Таганского суда Москвы отмечается: «Суд зарегистрировал ходатайство следователя в отношении Владимировой А.К. об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу». Информация об этом содержится в карточке дела, зарегистрированной в суде.

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения для женщины-водителя состоится в ближайшее время. Власти продолжают разбирательство по обстоятельствам трагедии, уточняя все детали происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница ДТП на Садовом кольце в Москве может получить до 15 лет колонии. Длительность срока заключения будет зависеть от учета судом смягчающих обстоятельств.

    Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись массовой аварии, в результате которой погибли два человека. В результате столкновения электровелосипеда с автомобилем мужчине оторвало голову.

    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении женщины за рулем Mercedes, по версии следствия, она устроила смертельную аварию в центре столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 20 апреля у дома №13 по Садово-Черногрязской водитель Mercedes 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения наехала на водителя элетровелосипеда, потом столкнулась с припаркованным автомобилем.

    После этого Mercedes наехал на дорожное ограждение и столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка спровоцировала крупную аварию на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу массового ДТП. Жертвами этой автокатастрофы стали водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Полиция задержала предполагаемую виновницу массовой аварии в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившая массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице владелица BMW задержана полицией, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщина за рулем немецкой иномарки спровоцировала крупную аварию на Садовом кольце, ее доставили в отделение полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

    «В настоящее время устанавливается, была ли она в состоянии опьянения в момент ДТП», – добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля BMW протаранил велосипедиста и четыре транспортных средства. В результате этой крупной аварии погибли два человека. Трагический инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице поздно вечером.

    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    21 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с юмором отреагировал на предложение ливийского коллеги выбрать язык для двусторонних переговоров в Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех на встрече с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, пошутив о языке переговоров, передает РИА «Новости».

    Переговоры министров проходят в Москве во вторник. Глава российского внешнеполитического ведомства начал беседу на английском языке. Он поблагодарил ливийского коллегу за визит и отметил перспективы развития двусторонних отношений.

    В ответ гость из Ливии предложил продолжить разговор на арабском и русском языках с использованием перевода.

    «А я думал, я по-русски говорил», – отреагировал Лавров, чем вызвал смех у ливийской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих переговорах глава МИД России выразил готовность содействовать восстановлению национального единства Ливии. Москва высоко оценила сбалансированный подход Триполи по вопросам украинского кризиса. Российский министр указал на безрезультатность попыток США ослабить влияние нашей страны в этом североафриканском государстве.

    19 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы столичного главка МВД, конфликт начался еще в вагоне поезда и продолжился уже в переходе. Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения рассказали полицейским, что двое неизвестных подошли к ним и начали избивать их по голове и телу.

    Сотрудники полиции оперативно изучили видеозаписи с камер наблюдения, установили личности нападавших и задержали их. В ведомстве уточнили: задержанные – несовершеннолетние, один из них москвич 2010 года рождения, второй – 2009 года рождения.

    Правоохранители уточнили, что подросток 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, после чего выбросил нож на улице. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала избившего молодого человека на станции метро «Рижская» мужчину.

    Московский суд приговорил пятерых подростков к лишению свободы за участие в массовых драках.

    Группа несовершеннолетних с ножом и молотком напала на пассажиров подмосковной электрички.

    20 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Автоэксперт Ерицян раскрыл опасность долгого прогрева двигателя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Длительная работа автомобиля на холостом ходу приводит к образованию нагара, увеличивает расход топлива и существенно сокращает ресурс мотора, сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

    Долгий прогрев машины не дает оптимальной нагрузки на агрегаты, из-за чего топливо сгорает не полностью, пояснил Ерицян «Газете.Ru»

    Это провоцирует появление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. «Кроме того, увеличивается расход топлива и общее время работы двигателя, что влияет на его ресурс», – добавил он.

    Специалист отметил, что большинству современных машин достаточно от одной до трех минут работы после запуска даже в холодный сезон. За этот короткий срок масло успевает распределиться по системе, после чего можно начинать аккуратное движение. Дальнейший прогрев гораздо эффективнее происходит на ходу без резких ускорений.

    Регулярное использование автозапуска на 10–15 минут грозит водителям серьезным перерасходом горючего за зиму. Также возрастает нагрузка на выхлопную систему, что может приблизить сроки технического обслуживания и потребовать дополнительных финансовых затрат, подчеркнул собеседник издания.

    Длительная стоянка с заведенным мотором оправдана лишь при экстремальных морозах для минимизации нагрузки на узлы. Однако даже в таких суровых условиях не стоит держать машину на холостом ходу 15–20 минут, заключил Ерицян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный эксперт Максим Ракитин посоветовал тщательно отмывать кузов машины от зимних реагентов. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предупредил об опасности пробуксовки в сугробах для автоматической коробки передач.

    20 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Полицейские изъяли крупную партию кокаина у жителя Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полицейские в ТиНАО задержали мужчину, в сумке которого находилось семь пакетов с кокаином, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

    Полицейские задержали мужчину с крупной партией кокаина на территории ТиНАО, сообщает АГН «Москва». В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что задержанный – 58-летний житель Москвы, которого остановили сотрудники уголовного розыска отдела «Внуковский» в поселении Марушкинское.

    При личном досмотре в его сумке нашли семь пакетов с веществами. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин общей массой более 337 граммов. По данным полиции, изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта в столичном регионе.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчину заключили под стражу по решению суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские обнаружили почти килограмм кокаина в номере одного из постояльцев гостиницы.

    Российские таможенники пресекли попытку ввоза 40 килограммов этого наркотика из Латинской Америки.

    Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали гражданина Эквадора с 23 килограммами запрещенного вещества.

    20 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель FAW отозвал 14 тыс. грузовиков CA4180 в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14 099 грузовиков модели CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений, а также проведения диагностики и возможной замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт.

    Отмечается, что из общего числа подлежащих отзыву транспортных средств 6 579 автомобилей не были поставлены на государственный учет, а 7 521 грузовик уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года, передает РИА «Новости».

    Как отмечают в ведомстве, на отзываемых грузовиках будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, при необходимости, их замена, включая энергоаккумуляторы. Также специалисты проверят состояние выхлопной системы, при необходимости заменят глушители, а кроме того – произведут замену органов управления, таких как многофункциональный подрулевой переключатель и блок управления кондиционером.

    В июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи этих грузовиков на территории России. Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует представитель FAW в России – ООО «ФАВ-Восточная Европа». Кроме того, узнать о включении машины в отзывную кампанию можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

    Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн BMW начал масштабный отзыв машин из-за риска пожара в моделях, произведенных с июня 2022 по декабрь 2025 года.

    20 апреля 2026, 08:00 • Новости дня
    Lada Azimut впервые представили на выставке в Ташкенте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский кроссовер Lada Azimut представили на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

    Российский кроссовер Lada Azimut впервые был представлен в Узбекистане на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», передает РИА «Новости». Премьера модели прошла в Ташкенте, где представители «АвтоВАЗа» презентовали автомобиль на стенде компании.

    Lada Azimut – новый кроссовер, созданный на платформе Vesta. Модель будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощность которых составляет 120 и 132 лошадиные силы соответственно. «АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство новинки в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кроссовер Lada Azimut представили за пределами России на выставке в Белоруссии.

    До этого новинку показали широкой публике на автомобильном фестивале в Москве.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров лично оценил комфорт данного автомобиля.

    20 апреля 2026, 08:28 • Новости дня
    Россия в марте вдвое увеличила закупку китайских легковых автомобилей

    Tекст: Мария Иванова

    В начале весны поставки транспортных средств из Китая на отечественный рынок выросли почти в два раза, превысив сумму в 1 млрд долларов.

    По итогам марта объем ввоза легковых машин из КНР увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости». В денежном выражении показатель достиг 1,109 млрд долларов. За месяц импорт прибавил примерно треть.

    Отечественный авторынок продолжает удерживать лидерство среди главных покупателей китайской техники. В тройку основных направлений экспорта также попали Бразилия с объемом закупок на 913,3 млн долларов и Бельгия, потратившая 803 млн долларов.

    Соединенные Штаты расположились лишь на 20-й строчке рейтинга. Американские импортеры направили на приобретение машин из КНР около 131 млн долларов.

    Отметим, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    Ранее сообщалось, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая

    20 апреля 2026, 08:17 • Новости дня
    Власти одобрили увеличение выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей, следует из отзыва кабмина.

    Правительство России поддержало законопроект о повышении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей, передает ТАСС.

    В отзыве кабмина отмечается, что концепция проекта, направленная на повышение страховой защиты пострадавших, поддерживается с учетом переноса даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года.

    Законопроект был разработан председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Новая инициатива предусматривает увеличение лимита до 2 млн рублей, чтобы уравнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП.

    Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев ранее подчеркивал, что сейчас страховое покрытие в такси при перевозке пассажира составляет 2 млн рублей, тогда как вне заказа – только 500 тыс. рублей.

    В правительстве также указали, что повышение лимита приведет к росту страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Это затронет расходы органов власти и госпредприятий, в связи с чем потребуется перераспределение средств в бюджетах. Перенос срока вступления изменений на 2027 год позволит учесть новые параметры при формировании бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность увеличения лимита выплат по ОСАГО.

    Российский союз страховщиков пожаловался на массовые судебные взыскания с компаний сверх установленного порога.

    Депутаты Госдумы предлагали поднять максимальную сумму компенсации за вред здоровью до 650 тысяч рублей.

    21 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в метро Москвы поезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились кадры эвакуации людей из состава, остановившегося в тоннеле на красной ветке столичного метрополитена.

    Очевидцы запечатлели на видео поезд, остановившийся на Сокольнической линии московского метрополитена, передает ТАСС.

    На опубликованных кадрах видно процесс эвакуации людей из вагонов.

    «Пассажиров состава, вставшего в тоннеле между «Красносельской» и «Комсомольской», эвакуируют», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на центральном участке Сокольнической линии временно прервалось движение поездов. Причиной инцидента стала техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Сломавшийся состав находится на сервисном обслуживании у компании-производителя.



    21 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    ЧП на Сокольнической линии метро Москвы произошло из-за неисправности вагона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сбой в движении поездов на Сокольнической линии московского метро был вызван технической неисправностью колесной пары одного из вагонов состава.

    Причиной остановки поезда на красной ветке московского метрополитена стала поломка колесной пары третьего вагона. Об этом сообщила советник заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова.

    «Настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона», – написала она в своем Telegram-канале.

    Темникова подчеркнула, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники подземки оперативно помогли людям покинуть остановившийся поезд и безопасно выйти на станцию.

    В настоящее время специалисты метрополитена работают на месте происшествия, принимая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального графика движения поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной инцидента на Сокольнической линии стала техническая неисправность состава. Из-за сбоя транзитные поезда временно не курсировали между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».

    21 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    При пожаре в Москве пострадали пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью во вторник в столице произошло возгорание в одной из квартир на проспекте Вернадского, пострадали несколько человек, сообщил источник.

    Возгорание могло произойти из-за двух человек, которые распивали спиртные напитки, сообщили жильцы дома, передает РЕН-ТВ.

    Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадали пять человек, у них диагностировали ожоги и отравление. Их госпитализировали.

    Причины пожара выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после крупного пожара в подмосковных Мытищах в больницу попали пять человек. При возгорании на пятом этаже жилого дома на севере столицы пострадали трое граждан.

    Главное
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации