Миллер спрогнозировал быстрое внедрение искусственного интеллекта в России

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телеканалу «Россия 24» Миллер сообщил, что у компании уже есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, а это позволяет строить центры обработки данных (ЦОД) и делать быстрые шаги в развитии искусственного интеллекта, передает ТАСС

Он также отметил, что Европа проиграла «войну против первичных энергоресурсов», начатую после 2015 года, в то время как Газпром на протяжении более 20 лет увеличивает свои запасы газа – коэффициент прироста превышает единицу, а общий объем запасов газа сейчас составляет 35,1 трлн кубометров. Он также сообщил, что российская Арктика имеет перспективы запасов в 87 трлн кубометров газа.

Глава Газпрома особо отметил, что газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных. «У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОД, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И в первую очередь это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОД», – заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что наступила новая эпоха математики, где этот язык стал основой для искусственного интеллекта и генерации новых идей, что открывает большие возможности для человечества. Математика, по словам Миллера, является языком, объединяющим разные науки и позволяющим создавать более масштабную искусственную среду обитания.

Напомним, в интервью Миллер также спрогнозировал многократный рост электропотребления из-за ИИ. Кроме того, он предупредил о рисках для европейского газового рынка зимой и заявил о полном суверенитете России по запасам газа.