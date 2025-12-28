Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.23 комментария
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: Облачная погода и слабая метель ожидаются в Москве в воскресенье
В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, временами пройдет снег и возможна слабая метель, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», – сказал специалист, передает РИА «Новости».
По словам Тишковца, показания барометров немного вырастут и достигнут 733 миллиметра ртутного столба. Прогнозируется также, что снежный покров в столице увеличится на два-три сантиметра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе.
Синоптик Тишковец сообщал о похолодании в Москве в новогоднюю ночь.