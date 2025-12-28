Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: Облачная погода и слабая метель ожидаются в Москве в воскресенье

Tекст: Валерия Городецкая

«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», – сказал специалист, передает РИА «Новости».

По словам Тишковца, показания барометров немного вырастут и достигнут 733 миллиметра ртутного столба. Прогнозируется также, что снежный покров в столице увеличится на два-три сантиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе.

Синоптик Тишковец сообщал о похолодании в Москве в новогоднюю ночь.