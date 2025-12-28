Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Константиновкой

Минобороны: Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

Tекст: Валерия Городецкая

Инциденты произошли в ночное время в районе Константиновки, где были замечены колонны транспортных средств противника, передает РИА «Новости».

«В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в темное время суток в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ», – сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны, удары были нанесены с помощью FPV-дронов.

В результате точных атак было уничтожено четыре автомобиля ВСУ вместе с находившимся в них личным составом и военным имуществом.

Ранее российский боец сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ под Константиновкой.