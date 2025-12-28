Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.28 комментариев
Минобороны: Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки сорвали четыре попытки ротации и снабжения украинских военных на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Инциденты произошли в ночное время в районе Константиновки, где были замечены колонны транспортных средств противника, передает РИА «Новости».
«В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в темное время суток в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ», – сообщили в военном ведомстве. По данным Минобороны, удары были нанесены с помощью FPV-дронов.
В результате точных атак было уничтожено четыре автомобиля ВСУ вместе с находившимся в них личным составом и военным имуществом.
Ранее российский боец сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ под Константиновкой.