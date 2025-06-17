Мантуров сообщил о планах производить 20 самолетов Ту-214 ежегодно

Tекст: Денис Тельманов

Производство самолетов Ту-214 будет наращено до 20 штук ежегодно к 2027–2028 годам, передает ТАСС. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире канала РБК-ТВ.

Он отметил, что сейчас обсуждается возможность организации работы экипажа из двух человек на данных воздушных судах, однако государственная авиация не ставит переход на двухчленный экипаж в приоритет.

Мантуров подчеркнул, что вопрос закупки зарубежных авиалайнеров не рассматривается. По его словам, ранее идея приобретения иностранных самолетов обсуждалась, но сегодня в стране стоит задача создания полностью отечественных воздушных судов. «Мы как имели перед собой задачу иметь 100-процентный российский самолет, так она и сохраняется», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году авиакомпании получат в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет Ту-214. Ту-214 является прямым конкурентом более современного и экономичного лайнера МС-21.

В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в рамках программы развития авиапромышленности России.