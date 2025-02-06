Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

Полностью отечественный самолет Ту-214 впервые поступит в продажу

Tекст: Ольга Самофалова

Первые поставки полностью отечественных самолетов Ту-214 ожидаются в 2025 году, а МС-21 – в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», – сказал министр. По его словам, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

Ту-214 является по сути более устаревшим конкурентом новейшего МС-21. Этот лайнер выпускается еще с 1996 года на Казанском авиационном заводе.

Однако в 2022 году встал вопрос о необходимости заменить все импортные детали на этом самолете. Жирный плюс в том, что Ту-214 изначально на 87% состоял из отечественных комплектующих, именно поэтому его эксплуатировали специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства и чиновников, и силовые ведомства. Импортных деталей было немного – порядка 13%, и это были несложные комплектующие. И вот зарубежные детали удалось заменить, и в прошлом году полностью импортозамещенный Ту-214 совершил своей первый полет. После завершения сертификации, которая ожидается в этом году, ничего не будет мешать серийному производству таких лайнеров.

С точки зрения безопасности самолет соответствует всем современным требованиям, однако он сильно уступает МС-21 и, соответственно, аналогам Boeing и Airbus по параметрам экономичности. Ту-214 расходует больше топлива, там стоит устаревшая система управления бортовым оборудованием, самолет пилотируется тремя, а не двумя пилотами, как в современных лайнерах, и т. д. Все это создает дополнительные расходы.

Зачем же Россия планирует выпускать оба этих самолета, а не сосредоточится на одном – новейшем и современном МС-21?

На самом деле причины для этого есть. Во-первых, Ту-214 летает давно и уже завоевал авиарынок, в отличие от нового МС-21, который еще только обещают начать выпускать для коммерческого использования, и сроки переносятся из-за санкций.

«Ту-214 создан раньше, но их выпущено уже несколько десятков и многие из них давно летают, перевозя людей и грузы. Производство этих самолетов давно отработано, для них выпускают детали и узлы, ведется подготовка кадров для эксплуатации и обслуживания самолета, его могут принять многие аэродромы России и других стран. На этом самолете установлен двигатель ПД-90, который является проверенным и надежным. Все это создает неплохие перспективы для продолжения его использования, в том числе для создания различных спецбортов», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Ту-214 до сих пор активно эксплуатируется различными федеральными ведомствами и государственными компаниями, в частности Министерством обороны РФ и СЛО «Россия». И они могут продолжить приобретать этот самолет, добавляет эксперт.

«Важно, что данный самолет состоит из отечественных комплектующих, а значит, нет необходимости в импортозамещении отдельных элементов для него», – говорит Баранов.

В условиях санкционной блокады российского рынка авиаперевозок и отсутствия доступа к любым западным самолетам и авиационным деталям отказываться от «рабочей лошадки», которую не составило труда перевести полностью на отечественные комплектующие, действительно недальновидно. В мире вообще никто не делает самолеты в одиночку, это всегда кооперация производителей из разных стран.

Россия в этом плане уникальная страна, во многом, конечно, из-за санкций, так как ей приходится создавать полностью отечественные воздушные лайнеры. По такому пути еще никто не шел,

поэтому могут возникать неожиданные преграды. Сейчас каждый наш самолет на счету, даже если с точки зрения экономики он и проигрывает западным аналогам.

Вторая причина, почему Ту-214 остается на плаву, – это высокий спрос на замену западных среднемагистральных самолетов. При этом один МС-21 покрыть этот спрос просто физически не может. Планы по его выпуску отстают от потребностей авиакомпаний. Рынку требуются уже сейчас куда больше подобного типа машин, но совсем новый самолет начнет выпускаться только в 2026 году, на год позже, чем планировалось ранее. Помешали санкции и необходимость импортозаместить даже композитные материалы.

К тому же невозможно сразу выйти на проектный объем производства, тем более когда речь идет о совершенно новом самолете. Рост числа серийных машин будет расти постепенно с каждым годом. Раньше хотели, чтобы объемы производства МС-21 выросли с 12 самолетов в год в 2025 году до 72 самолетов в год в 2030 году. Теперь планы можно смело сдвигать на год вперед.

При этом производить такое количество самолетов в год для России – это уже серьезный вызов. Современная Россия в целом никогда не производила столько гражданских самолетов. В 2000-х годах в России собиралось не более 20 самолетов в год. В 2010-х годах были отдельные годы, когда объемы росли, например, в 2013 году было собрано 35 гражданских самолетов, но удержать эту планку надолго не удалось. Только в советские годы были такие высокие темпы производства в 100 и более самолетов в год.

«Пока МС-21 раскрутят на конвейере, потребуются любые самолеты в среднемагистральном сегменте для замены иностранных бортов. Поэтому авиакомпании будут брать и то и другое с удовольствием. Тем более что другого-то все равно нет»,

– говорил гендиректор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Таким образом, Ту-214 станет подспорьем для тех авиакомпаний, которые не смогут получить МС-21. Ту-214 будет собой закрывать нехватку среднемагистральных самолетов из-за необходимости заменять иностранные аналоги. Например, Ту-214 могут приобретать для чартерных перевозок в Турцию и Египет.

Более того, Ту-214 может летать на более дальние расстояния, чем МС-21, поэтому он на какое-то время может даже закрыть дефицит в дальнемагистральных самолетах, отмечает Роман Гусаров.

Когда производители МС-21 смогут удовлетворить спрос всех авиакомпаний в этой машине, тогда авиаперевозчики смогут пересесть с Ту-214 на более экономичный МС-21, а «тушки» уйдут из коммерческой авиации обратно в госавиацию.

Третий фактор в пользу сохранить и нарастить объемы выпуска Ту-214 – это его экспортный потенциал. «Ту-214 может быть востребован иностранными заказчиками, в первую очередь странами Глобального Юга и государствами Азии. Так что Ту-214 является не «устаревшим конкурентом» – это во многом другой самолет по своим параметрам, и он, скорее, является дополнением к пока еще несуществующему МС-21», – говорит Дмитрий Баранов.