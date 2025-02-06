  • Новость часаПутин сменил главу Роскосмоса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме рассказали о режиме высылки незаконных мигрантов
    Россия отказалась отдавать Польше обломки самолета Качиньского
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    USAID нарушило запрет Госдепа на заморозку иностранной помощи
    На Туска завели дело за попытку госпереворота в Польше
    Завершено расследование дела о теракте в «Крокусе»
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    В Госдуме оценили идею разблокировки соцсети X
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    0 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    14 комментариев
    6 февраля 2025, 08:50 • Экономика

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Полностью отечественный самолет Ту-214 впервые поступит в продажу

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка?

    Первые поставки полностью отечественных самолетов Ту-214 ожидаются в 2025 году, а МС-21 – в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.

    «В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», – сказал министр. По его словам, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

    Ту-214 является по сути более устаревшим конкурентом новейшего МС-21. Этот лайнер выпускается еще с 1996 года на Казанском авиационном заводе.

    Однако в 2022 году встал вопрос о необходимости заменить все импортные детали на этом самолете. Жирный плюс в том, что Ту-214 изначально на 87% состоял из отечественных комплектующих, именно поэтому его эксплуатировали специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства и чиновников, и силовые ведомства. Импортных деталей было немного – порядка 13%, и это были несложные комплектующие. И вот зарубежные детали удалось заменить, и в прошлом году полностью импортозамещенный Ту-214 совершил своей первый полет. После завершения сертификации, которая ожидается в этом году, ничего не будет мешать серийному производству таких лайнеров.

    С точки зрения безопасности самолет соответствует всем современным требованиям, однако он сильно уступает МС-21 и, соответственно, аналогам Boeing и Airbus по параметрам экономичности. Ту-214 расходует больше топлива, там стоит устаревшая система управления бортовым оборудованием, самолет пилотируется тремя, а не двумя пилотами, как в современных лайнерах, и т. д. Все это создает дополнительные расходы.

    Зачем же Россия планирует выпускать оба этих самолета, а не сосредоточится на одном – новейшем и современном МС-21?

    На самом деле причины для этого есть. Во-первых, Ту-214 летает давно и уже завоевал авиарынок, в отличие от нового МС-21, который еще только обещают начать выпускать для коммерческого использования, и сроки переносятся из-за санкций.

    «Ту-214 создан раньше, но их выпущено уже несколько десятков и многие из них давно летают, перевозя людей и грузы. Производство этих самолетов давно отработано, для них выпускают детали и узлы, ведется подготовка кадров для эксплуатации и обслуживания самолета, его могут принять многие аэродромы России и других стран. На этом самолете установлен двигатель ПД-90, который является проверенным и надежным. Все это создает неплохие перспективы для продолжения его использования, в том числе для создания различных спецбортов», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Ту-214 до сих пор активно эксплуатируется различными федеральными ведомствами и государственными компаниями, в частности Министерством обороны РФ и СЛО «Россия». И они могут продолжить приобретать этот самолет, добавляет эксперт.

    «Важно, что данный самолет состоит из отечественных комплектующих, а значит, нет необходимости в импортозамещении отдельных элементов для него», – говорит Баранов.

    В условиях санкционной блокады российского рынка авиаперевозок и отсутствия доступа к любым западным самолетам и авиационным деталям отказываться от «рабочей лошадки», которую не составило труда перевести полностью на отечественные комплектующие, действительно недальновидно. В мире вообще никто не делает самолеты в одиночку, это всегда кооперация производителей из разных стран.

    Россия в этом плане уникальная страна, во многом, конечно, из-за санкций, так как ей приходится создавать полностью отечественные воздушные лайнеры. По такому пути еще никто не шел,

    поэтому могут возникать неожиданные преграды. Сейчас каждый наш самолет на счету, даже если с точки зрения экономики он и проигрывает западным аналогам.

    Вторая причина, почему Ту-214 остается на плаву, – это высокий спрос на замену западных среднемагистральных самолетов. При этом один МС-21 покрыть этот спрос просто физически не может. Планы по его выпуску отстают от потребностей авиакомпаний. Рынку требуются уже сейчас куда больше подобного типа машин, но совсем новый самолет начнет выпускаться только в 2026 году, на год позже, чем планировалось ранее. Помешали санкции и необходимость импортозаместить даже композитные материалы.

    К тому же невозможно сразу выйти на проектный объем производства, тем более когда речь идет о совершенно новом самолете. Рост числа серийных машин будет расти постепенно с каждым годом. Раньше хотели, чтобы объемы производства МС-21 выросли с 12 самолетов в год в 2025 году до 72 самолетов в год в 2030 году. Теперь планы можно смело сдвигать на год вперед.

    При этом производить такое количество самолетов в год для России – это уже серьезный вызов. Современная Россия в целом никогда не производила столько гражданских самолетов. В 2000-х годах в России собиралось не более 20 самолетов в год. В 2010-х годах были отдельные годы, когда объемы росли, например, в 2013 году было собрано 35 гражданских самолетов, но удержать эту планку надолго не удалось. Только в советские годы были такие высокие темпы производства в 100 и более самолетов в год.

    «Пока МС-21 раскрутят на конвейере, потребуются любые самолеты в среднемагистральном сегменте для замены иностранных бортов. Поэтому авиакомпании будут брать и то и другое с удовольствием. Тем более что другого-то все равно нет»,

    – говорил гендиректор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Таким образом, Ту-214 станет подспорьем для тех авиакомпаний, которые не смогут получить МС-21. Ту-214 будет собой закрывать нехватку среднемагистральных самолетов из-за необходимости заменять иностранные аналоги. Например, Ту-214 могут приобретать для чартерных перевозок в Турцию и Египет.

    Более того, Ту-214 может летать на более дальние расстояния, чем МС-21, поэтому он на какое-то время может даже закрыть дефицит в дальнемагистральных самолетах, отмечает Роман Гусаров.

    Когда производители МС-21 смогут удовлетворить спрос всех авиакомпаний в этой машине, тогда авиаперевозчики смогут пересесть с Ту-214 на более экономичный МС-21, а «тушки» уйдут из коммерческой авиации обратно в госавиацию.

    Третий фактор в пользу сохранить и нарастить объемы выпуска Ту-214 – это его экспортный потенциал. «Ту-214 может быть востребован иностранными заказчиками, в первую очередь странами Глобального Юга и государствами Азии. Так что Ту-214 является не «устаревшим конкурентом» – это во многом другой самолет по своим параметрам, и он, скорее, является дополнением к пока еще несуществующему МС-21», – говорит Дмитрий Баранов.

    Главное
    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России у Ямполовки и Торского в ДНР
    В Курахово задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    Китайский эсминец защитил торговое судно от пиратов в Аденском заливе
    В Киргизии разрешили традиционное написание имен и фамилий
    Санкции против России привели к росту цен на треску в Европе
    Против певицы Максаковой завели уголовное дело

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Французское государство склоняет сограждан к грязному

    «Скоро нас заставят стирать белье в реке». Такими словами французские обыватели отреагировали на официальные государственные рекомендации поменьше использовать стиральные машины и порошок. С чем связаны подобные советы и как французов убеждают им следовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

      0 комментариев
    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

      12 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Как борясь со злом не умножить зло

      Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............