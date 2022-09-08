Взгляд
8 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:56  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией

Эстонский спецназ заслужил высокую репутацию кадр из видео
Активность украинских диверсантов на российской территории явно вдохновила Эстонию. По крайней мере, такие выводы можно сделать из планов, озвученных в Таллине по поводу начала подготовки в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности». Это прямо касается России, потому что заявленные цели могут расходиться с реальными. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продается гораздо лучше, чем примирение; ее гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений является идеальным средством для этого. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина ввела санкции против 606 представителей власти России
    В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» Постпред России в ООН упрекнул коллегу из США в пересказе фильма ужасов Греция предупредила ЕС и НАТО об угрозе серьезного конфликта с Турцией Банкротство Nord Stream 2 AG отложили до 2023 года
    Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 на Украине Украина ввела санкции против 606 представителей власти России В Германии задумались о прекращении приема беженцев с Украины Америка стала эпицентром мировой вспышки оспы обезьян
    В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра Посол в Канаде отреагировал на призывы удержать турбины для «Северного потока» Чехия позвала Финляндию и Швецию в «Бухарестскую девятку» Власти пообещали поставки нового iPhone 14 в Россию по параллельному импорту

    поставки оружия


    Главком ВСУ перечислил все необходимое Украине для «захвата Крыма»

    «стыд и отвращение»


    Американский военкор ужаснулся поддержкой сайта «Миротворец» властями США

    «проблемы старого оружия»


    Украинские военные пожаловались на большие потери в Херсонской области

    Видео

    Ставка на СПГ


    Чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу

    проблемы Лондона


    Лиз Трасс имеет лучшие шансы добить Британию

    «омерзительные слова»


    Как Москве наказать главу европейской дипломатии за язык

    Сибирь расцветет


    Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    историческая непримиримость


    Сергей Худиев: У Польши проснулся аппетит к вражде

    им нельзя верить


    Сергей Миркин: Беспредельщикам Зеленского плевать на новый Чернобыль

    свитером не согреешь


    Тимофей Бордачев: Остановит ли Европу холод

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?

    Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

    Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины
    		   8 сентября 2022, 08:50
    Фото: Нина Падалко/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?

    Гражданскую авиацию России ждет «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, авиакомпании страны сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства.

    Интерес к отечественным бортам более чем понятен и логичен. Во-первых, Россия два десятилетия занималась созданием собственных гражданских самолетов с нуля, и наконец у нас появился не просто SSJ-100 – первый собственный самолет со времен СССР, но и самолет в самом популярном в мире классе – МС-21, причем в импортозамещенном варианте – с отечественным двигателем.

    Санкционный удар Запада по российским авиакомпаниям, которым серьезно ограничилось использование Boeing и Airbus, подстегнул ускорить трансформацию отечественной авиации. Речь не только о том, что авиакомпании теперь будут стремиться как можно быстрее перейти на отечественную современную технику, но об авиационной промышленности, которой придется дорасти до объемов производства, которые были в советские годы, но о которых современная Россия позабыла. Трансформация в отрасли означает появление новых рабочих мест – как в авиакомпаниях, так и на авиационных заводах.

    Основной заказ на озвученные 500 отечественных самолетов приходится, конечно, на «Аэрофлот». Группа законтрактовала 323 самолета. Это 210 МС-21, 72 Sukhoi Superjet-100 и 40 Ту-214. Для освоения эксплуатации новых самолетов потребуется привлечь дополнительно порядка 3,5 тыс. пилотов. Стратегия развития «Аэрофлота» синхронизирована с программой развития транспортной отрасли до 2030 года, отметил глава «Аэрофлота».

    «В авиапарке «Аэрофлота» сейчас примерно такое же количество самолетов, какое он заказал. В основном это иномарки. Однако каждые 10–15 лет авиакомпании класса «Аэрофлот» полностью обновляют свой авиапарк. Поэтому «Аэрофлот» обозначил свои потребности: за следующее десятилетие поменять свой иностранный парк на отечественный. Это если не говорить о росте объемов авиаперевозок, для чего потребуется расширить парк», – рассуждает глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    При этом гражданской авиации вполне по силам нарастить объемы производства не только для того, чтобы удовлетворить рекордный заказ «Аэрофлота», но и заказы других авиакомпаний, считает Гусаров. Речь идет об общем заказе на создание 500 отечественных лайнеров, то есть на остальных перевозчиков придется 159 новых отечественных лайнеров.

    В программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года стоимостью более 770 млрд рублей, которую летом утвердило правительство РФ, предполагается поставить до 2030 года целых 1036 новых отечественных самолетов, но туда входят не только три типа лайнера, заказанных «Аэрофлотом», а также Ил-96, Ил-114, ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал».

    По плану в 2023 году будет произведено всего два SSJ New, однако уже с 2024 года ежегодный выпуск будет составлять по 20 самолетов в год вплоть до 2030 года.

    Завод выходил на такие объемы производства, поэтому это вполне реальные показатели. В итоге за восемь лет в России будет выпущено 142 региональных самолета SSJ New («Аэрофлот» заказал 72 машины).

    Что касается МС-21, то первые машины у перевозчиков появятся в 2024 году. В этот год планируется собрать шесть машин. В 2025 году – вдвое больше – 12 МС-21. И далее с каждым годом выпуск растет: в 2026 году – 22 МС-21, в 2027 – 36, в 2028 – 50, в 2029 – 72, в 2030 – 72. То есть план выйти на выпуск 70 МС-21 в год. Всего за восемь лет будет произведено по плану 270 таких лайнеров («Аэрофлот» заказал 210 машин).

    План по выпуску Ту-214 показывает, что с 2025 года будет выпускаться по 10 таких машин каждый год, и к 2030 году общий объем производства составит 70 штук (заказ «Аэрофлота» – 40 машин).

    Объемы производства превышают объемы заказов «Аэрофлота». «Как видно, остается производственный задел для других заказчиков-авиакомпаний», – указывает Роман Гусаров.

    Это серьезный вызов для авиационной промышленности России. Ведь речь идет о постепенном выходе на производство 100 гражданских самолетов в год. А если учитывать и остальные небольшие самолеты, то к 2029–2030 годам общий объем производства гражданских самолетов в России должен вырасти до рекордных 186 самолетов в год. Так много именно гражданских самолетов Россия в современной истории никогда не производила. Более сотни гражданских самолетов – это уже уровень Советского Союза.

    Так, в 2000-х годах в России собиралось всего не более 20 самолетов. В 2010-х годах были отдельные годы, когда объемы росли, например, в 2013 году было собрано 35 гражданских самолетов, но удержать эту планку не удалось, и выпуск снова упал. Еще один пример: в 2020 году построили 11 самолетов SSJ-100, в 2021 году – 12 машин. Скорость выпуска – один самолет в месяц, а надо удвоиться.

    «Даже если будет произведено не 500, а только 339 самолетов, которые заказал «Аэрофлот», это уже будет большой успех для отечественной авиационной промышленности», – говорит Гусаров. Понимание того, что есть серьезный портфель заказов на восемь лет вперед, позволит промышленности увидеть свои перспективы и без страха инвестировать в расширение производственных мощностей. «Аэрофлот» за счет перевода парка на отечественную технику также получает стратегию развития на перспективу, потому что никакие санкции не смогут оказывать давление на компанию», – добавляет отраслевой эксперт.

    МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный (однопроходный) самолет в самом востребованном и массовом в мире классе. Это отечественный конкурент Boeing и Airbus. Именно поэтому этот самолет был подвергнут «персональным» санкциям. Сначала Запад запретил поставки композитных материалов, необходимых для производства уникального «черного крыла». Россия решила эту проблему за счет перевода на собственный композитный материал. Потому Запад лишил проект американских двигателей, но и здесь проект создания собственного двигателя ПД-14 утер нос санкциям.

    «В МС-21 порядка 180 кресел, это самый востребованный вариант. На этом самолете можно летать и по России, и за границу без ограничений. Кроме тех стран, которые просто не хотят видеть у себя российские авиакомпании. По «Суперджету» ровно такая же ситуация. Можно спокойно летать на нем куда угодно. Но это самолет другого класса – это ближнемагистральный самолет с примерно вдвое меньшим количеством пассажиров», – рассказывает Гусаров.

    SSJ-100 – это региональный самолет для перевозок пассажиров на менее дальних маршрутах, где пассажиропоток скромнее. В целом это нишевой продукт, и его востребованность в России была невысокой все эти годы именно потому, что развивались именно дальнемагистральные перевозки за границу. Однако теперь Россия делает ставку на развитие межрегиональной, региональной и местной авиации внутри нашей огромной страны. И это тоже является важной частью «системного перевооружения» авиационной отрасли.

    «Если мы посмотрим на советскую структуру авиации, где «Аэрофлот» был крупнейшей авиакомпанией в мире, то самым массовым в эксплуатации самолетом был Ту-154, а ему в поддержку был вдвое меньший Ту-134. Сейчас получается ровно такая же конфигурация. Superjet-100 вдвое меньше МС-21, и они будут прекрасно работать в паре, дополняя друг друга.

    На региональных маршрутах зачастую самолеты на 200 пассажиров избыточны, они недозагружаются, и выгодней использовать вдвое меньший лайнер, как SSJ-100 и даже самолеты турбовинтового класса типа Ил-114, серийное производство которого тоже готовится. Но, конечно, не на всех маршрутах, где летает МС-21, сможет летать «Сухой Суперджет», у которого дальность меньше», – рассказывает глава «Авиа.ру».

    В портфеле заказов «Аэрофлота» фигурирует 40 самолетов Ту-214. Однако этот самолет, скорее, является промежуточным этапом. «Этот самолет тоже не имеет никаких ограничений для полетов и может летать по всему миру. Но массовым он вряд ли станет. Это самолет с устаревшими технологиями, по ряду характеристик он уступает западным аналогам и МС-21. Но он нужен в качестве поддержки отрасли на некоторый период, пока будет разворачиваться серийное производство МС-21. Нашей гражданской авиации надо всего около 700 магистральных самолетов типа МС-21. Но до 2030 года мы сможем заместить лишь половину, в лучшем случае – две трети парка среднемагистральных самолетов, но не полностью», – говорит Гусаров. Иными словами, Ту-214 нужен, чтобы закрыть на время дыру из-за нехватки МС-21 для всех авиакомпаний в качестве замены иностранной санкционной техники. Однако постепенно перевозчики отдадут Ту-214 в госавиацию, в специальные службы, а сами пересядут на более экономичные и современные МС-21.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •