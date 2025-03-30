Трамп заявил об уверенности в присоединении Гренландии к США

Трамп уверен в успехе инициативы по присоединению Гренландии к США

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что он «на сто процентов» уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. «Мы получим Гренландию. Да, 100%», – сказал Трамп. Об этом передает РИА «Новости».

Трамп обсуждает возможность присоединения Гренландии уже с декабря, однако ни одна политическая партия в Гренландии, а также подавляющее большинство населения острова не поддерживают эту идею. Гренландия, бывшая до 1953 года колонией Дании, сейчас является автономией в составе Королевства Дания.

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил американскую космическую базу, расположенную на территории Гренландии. Визит Вэнса может свидетельствовать о стремлении американского руководства укрепить свои позиции на острове.

Гренландия получила автономию в 2009 году и имеет возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, что делает инициативу Трампа еще более спорной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове. Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.