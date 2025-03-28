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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    28 марта 2025, 22:10 • Новости дня

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

    Вэнс заявил, что Гренландия может стать независимой и присоединиться к США

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции по итогам визита на остров, подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать военную силу для достижения этой цели. Он выразил уверенность, что жители острова примут решение о самоопределении и независимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что США готовы к диалогу с местным населением для контролирования острова.

    Вэнс также отметил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако планируется инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые находятся на острове. Он подчеркнул, что общие цели потребуют вложения значительных ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения безопасности в свете растущих рисков со стороны Китая и России. Джей Ди Вэнс подчеркнул важность лидерства США в Арктике на следующее поколение, отметив, что американцы должны осознавать необходимость арктической миссии страны.

    Ранее визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов.

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

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    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

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    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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    26 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Трамп предложил способ для борьбы с бездомными

    CBS: Трамп предложил переселять бездомных в лагеря для принудительного лечения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения подходов к борьбе с бездомными в стране, сообщил телеканал CBS.

    Как сообщил CBS, новый план сосредоточен не на предоставлении социального жилья, а на принудительном переселении бездомных в специально организованные лагеря и обязательном лечении психических расстройств и наркозависимости, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, в предыдущие десятилетия политика США акцентировалась на обеспечении бездомных социальным жильем. Но несмотря на отсутствие официального объявления о смене курса, Белый дом сейчас прорабатывает возможность пересмотра текущих социальных программ. Чиновники заявляют о готовности к нововведениям, которые помогут более эффективно подходить к вопросу лечения психологических проблем и зависимостей среди бездомных.

    Ранее статистика министерства жилищного строительства и городского развития США подтвердила рост числа бездомных в стране до исторического максимума. В сентябре Wall Street Journal сообщала, что количество бездомных в США достигло 550 тыс. человек.

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    27 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США

    Трамп намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады за вред США

    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В социальной сети Truth Social президент США сообщил о возможных мерах против Европейского союза и Канады, передает ТАСС.

    По словам президента, если эти государства решат объединиться с целью нанести экономический ущерб США, то Вашингтон ответит введением более жестких пошлин, чем запланированы сейчас.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    27 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике

    The Independent: Автомобильные пошлины Трампа стали сильным ударом по экономике

    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США, пишет The Independent.

    Великобритания столкнулась с серьезным экономическим вызовом из-за решения президента США Дональда Трампа, который объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт автомобилей и легких грузовиков в США, передает The Independent.

    Издание отмечает, что это решение является частью продолжающейся торговой войны, инициированной администрацией Трампа.

    Особое беспокойство вызывает влияние этой меры на британскую экономику, так как США являются крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Великобритании.

    Теневой торговый секретарь Эндрю Гриффит назвал эту новость «тревожной» и подчеркнул, что британские рабочие места находятся под угрозой. Он критиковал политику нынешнего правительства, утверждая, что оно не разработало эффективного плана переговоров с администрацией Трампа.

    Офис бюджетной ответственности Великобритании ранее снизил прогноз экономического роста страны вдвое, а введение пошлин, по мнению экспертов, может полностью нивелировать бюджетные резервы канцлера Рэйчел Ривз.

    Несмотря на текущие переговоры между Великобританией и США, результаты их пока остаются неясными.

    Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили. Он объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    27 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН

    Трамп отказался номинировать Стефаник постпредом США при ООН

    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы сохранить ее ключевую роль в Конгрессе для поддержки республиканского большинства и продвижения экономической политики.

    Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отказался от намерения выдвинуть конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение было принято для сохранения ее места в Палате представителей, где она играет важную роль в поддержке его политической программы.

    Он подчеркнул, что Элиз Стефаник с самого начала была важной частью его команды, также отметил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы она продолжила помогать ему в обеспечении исторического сокращения налогов, создании рабочих мест и достижении рекордного экономического роста.

    «Я не хочу рисковать ее местом в Палате представителей, уверен в ее победе на перевыборах», – добавил Трамп.

    В своей записи в Truth Social Трамп также отметил, что «есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН».

    Между тем телеканал CBS сообщил, ссылаясь на источники, что уход Стефаник из Конгресса мог бы ослабить республиканское большинство, так как отрыв от демократов составляет всего несколько голосов.

    Элиз Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, занимает высокое положение среди республиканцев в нижней палате Конгресса.

    Ранее Guardian сообщала о том, что угрозы поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву, однако позже поменяла позицию.

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    26 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата

    Bloomberg: Против пяти членов команды Трампа подали иск в суд за утечку данных из секретного чата

    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел, передает Bloomberg.

    Пять членов кабинета президента Дональда Трампа оказались в центре судебного разбирательства по обвинению в нарушении американских законов, которые защищают правительственные записи, сообщает Bloomberg.

    Иск был подан во вторник в федеральном суде Вашингтона и последовал за публикацией в Atlantic, где главному редактору Джеффри Голдбергу случайно предоставили доступ к групповому чату в Signal, в который входили высокопоставленные американские чиновники и советники Белого дома.

    Белый дом признал аутентичность переписки, но старался уменьшить значимость того, что посторонний был случайно включен в обсуждение важных военных действий в Йемене. Прогрессивная адвокатская группа American Oversight, инициировавшая иск, сообщает, что использование Signal, в котором можно настроить автоудаление сообщений, нарушает федеральные законы об обязательном сохранении правительственных записей.

    Предметом иска стали пять чиновников кабинета, упомянутых в статье Голдберга: министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио. Также в иске упоминается Национальное управление архивов и документации. Представитель Белого дома и представители упомянутых чиновников пока не предоставили комментариев.

    American Oversight требует, чтобы суд признал нарушение законов о сохранении записей и обязал чиновников соблюдать их в будущем, включая подачу обращения к генеральному прокурору США с целью обеспечить соблюдение законов и попытаться восстановить удаленные сообщения.

    Исполняющая обязанности исполнительного директора American Oversight Чиома Чукву заявила, что их иск направлен на гарантии сохранения и восстановления федеральных записей, и подчеркнула важность предоставления ответов американскому народу.

    Ранее шеф ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после данного инцидента.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца, несмотря на утечку военных планов.

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    26 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Сенатор Уорнер потребовал отставки Хегсета и Уолтца из-за скандала с чатом

    Сенатор Уорнер призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после добавления журналиста в секретный чат

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после инцидента с добавлением журналиста в секретный чат обсуждения ударов по Йемену.

    Как передает РИА «Новости», сенатор Марк Уорнер призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца покинуть свои посты после скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене. По словам редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, он случайно оказался в чате с участием высокопоставленных чиновников благодаря запросу на соединение.

    Скандал привел к тому, что конгрессмены стали осторожнее использовать мессенджеры для секретных переговоров. Советник президента США Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, заявив, что добавление журналиста было ошибкой. Уолтц в интервью Fox News подчеркнул, что не было намеренного добавления Голдберга в чат, и отметил, что его учетная запись выглядела как другое лицо.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужды в извинениях Уолтца за данный инцидент. Это вызвало обеспокоенность среди законодателей, которые начали менять свои данные в мессенджере Signal для повышения безопасности.

    По данным портала Axios, конгрессмены начали сокращать количество личной информации в приложении и изменять отображаемые имена после публикации отчета Голдберга. Источники также сообщили о попытках фишинга, направленных против законодателей в течение последних месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтза после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате. Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.

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