Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.



Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.