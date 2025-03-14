  • Новость часаУкраина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов
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    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    9 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

    13 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предостерегло граждан от попыток сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам, а также дало рекомендации по безопасным действиям при их обнаружении.

    МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

    Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

    «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

    В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

    При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

    Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

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    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

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    13 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил об успешном взаимодействии с Россией по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение текущими контактами с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине и выразил желание встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения дальнейших шагов.

    Трамп заявил, что взаимодействие с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине идет нормально, передает ТАСС. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома американский лидер подчеркнул: «Мы слышим, что в России все идет нормально».

    Кроме того, он выразил искреннее желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить текущую ситуацию. Глава Белого дома подчеркнул важность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявив: «Я бы с удовольствием встретился с ним [Путиным] и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим [кризисом на Украине]».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что может связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

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    13 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Послы ЕС не уговорили Венгрию на продление санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские послы не смогли привести веские аргументы, чтобы убедить венгерскую сторону продлить индивидуальные антироссийские санкции, пишут европейские СМИ.

    Решение отложено до 14 марта, это последний день перед истечением срока действия рестрикций, передает ТАСС со ссылкой на брюссельский портал Euractiv.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика смогла пройти адаптацию к санкциям, она показывает уверенный рост.

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    13 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино и шампанское

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу грозят пошлины в 200% на вино, шампанское и другой алкоголь в США, если ЕС не отменит пошлины на виски, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «(ЕС) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран – членов ЕС», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что это поможет винному и шампанскому бизнесу в Соединенных Штатах.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    13 марта 2025, 23:06 • Новости дня
    Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов

    Трамп объявил, что США заказывают 48 ледоколов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США планируется заказать 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Соединенные Штаты заказывают 48 ледоколов, заявил Трамп, передает ТАСС.

    По его словам, Канаду заинтересовала возможность использовать эти ледоколы, она сможет это сделать за отдельную плату.

    «Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной. <…> И мы должны иметь защиту», – заключил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады, и для чего ему могут понадобиться ледоколы.

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    13 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что может связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

    «Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что саму идею о прекращении боевых действий следует обсудить с американской стороной. «Может быть, с президентом Трампом созвониться», – сказал Путин.

    Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что вечером в четверг пройдет встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    13 марта 2025, 13:55 • Новости дня
    Захарова: Миротворцы ЕС на Украине будут означать вовлечение в конфликт с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Появление миротворческого контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что подобные действия будут обозначать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Россией, и на это Россия будет «реагировать всеми имеющимися средствами».

    Глава МИД Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

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    13 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Россия расширила список невъездных граждан ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва расширила список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на санкции Европейского союза, объявленные в годовщину начала специальной военной операции, заявили в российском МИД.

    МИД России заявил о расширении списка лиц, которым запрещен въезд в страну, как ответ на новый, шестнадцатый по счету, пакет санкций Европейского союза. Как говорится в заявлении на сайте дипведомства, эти меры направлены против представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, поддерживающих Украину и занимающихся деятельностью, нарушающей территориальную целостность России.

    В список также включены граждане ЕС, ответственные за военную помощь Украине, создание трибунала по делам российских должностных лиц и конфискацию российских активов. Под запрет попали и те, кто содействовал введению санкций против России и пытался ухудшить ее отношения с другими странами.

    МИД России подчеркнул, что действия, направленные против Российской Федерации, не останутся без последствий. Россия намерена продолжать защищать свои национальные интересы и добиваться нового справедливого мирового порядка, не подаваясь на давление со стороны Европейского союза.

    Напомним, в новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным.

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    13 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в провоцировании войны

    Захарова обвинила ЕС в милитаризации Европы для провоцирования войны

    Tекст: Вера Басилая

    План милитаризации Европы, принятый саммитом Евросоюза, направлен на провоцирование войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выступила с заявлением о том, что план милитаризации Европы, принятый на саммите ЕС, направлен на провоцирование войны. По ее мнению, быстрые темпы наращивания военной мощи в европейских странах, которые сталкиваются с экономическими трудностями, ведут к дестабилизации ситуации и могут быть расценены как шаг к разжиганию войны на континенте, передает ТАСС.

    Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

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    13 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Ушаков: В четверг разговора Путина с Трампом не ожидается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сегодня не ожидается.

    «Сегодня – нет», – коротко ответил Ушаков на вопрос о вероятности телефонного контакта лидеров двух государств сегодня, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков отметил, что пока не определено время беседы президентов России и США. «Не знаю, пока не договаривались об этом», - сказал он журналистам.

    Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа.

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    13 марта 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков: Россия адаптировалась к санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская экономика смогла пройти адаптацию к санкциям, она показывает уверенный рост, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет», – сказал Песков в ответ на вопрос, отмены каких санкций Москва планирует добиваться в первую очередь, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все антироссийские санкции незаконны, они все должны быть отменены.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе урегулирования украинского конфликта может быть затронут вопрос об ослаблении санкций ЕС против России.

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    14 марта 2025, 01:32 • Новости дня
    Франция: заявление Путина стало символом начала переговоров

    Министр обороны Франции оценил заявление Путина о перемирии как сигнал к переговорам

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что заявление президента России Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине свидетельствует о начале реальных переговоров, которые могут включать участие Вашингтона, Москвы и Киева.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, в беседе с телеканалом France 2, отметил, что заявление Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине является знаком начала реальных переговоров, пишет ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что любые усилия, направленные на прекращение огня, заслуживают одобрения.

    «Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», – сказал французский министр.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Лекорню также отметил, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации, но отказался комментировать, проигрывает ли Украина на поле боя. Франция, по его словам, выступает против «тактической паузы», которая может позволить России восстановить силы.

    Ранее Владимир Путин заявил о поддержке идеи перемирия после переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что, хотя перемирие является правильной идеей, необходимо обсудить дальнейшие шаги, учитывая стремительно меняющуюся ситуацию на поле боя в пользу России.

    Также было сообщено о встрече в Джидде, где делегации США и Украины обсудили 30-дневное прекращение огня. США готовы отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить поддержку Киева. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для участия в переговорах с российской делегацией, встреча с Путиным планируется 13 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что будет очень сложно следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    Путин также выразил мнение, что киевский режим может воспользоваться временным перемирием для получения большего количества оружия и проведения принудительной мобилизации.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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