Лидер новой власти в Гренландии отверг идею продажи острова Трампу

Politico: Лидер партии Demokraatit отверг притязания Трампа на покупку Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, одержавшей победу на парламентских выборах в Гренландии, заявил, что «остров не продается». Это заявление было сделано в ответ на притязания президента США Дональда Трампа на приобретение острова. Нильсен отметил, что такие заявления угрожают политической независимости Гренландии.

На прошедших во вторник парламентских выборах явка избирателей составила 70,9%. Из 40369 жителей Гренландии, имеющих право голоса, проголосовали 28620 человек. Это более высокий уровень участия по сравнению с выборами 2021 года, когда явка составила 65,9%. Наибольшая явка в 76% была зафиксирована в 1999 году.

Партия Demokraatit получила 29,9% голосов, что позволило им занять первое место. Центристская партия Naleraq получила 24,5% голосов, а социалистическая Inuit Ataqatigiit – 21,4%. Социал-демократическая Siumut собрала 14,7% голосов, а либерально-консервативная Atassut – 7,3%. Новая партия Qulleq, образованная в 2023 году, собрала лишь 1,1% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Демократы», выступающая за независимость Гренландии, лидирует на парламентских выборах, набрав 29,9% голосов. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал принять Гренландию в состав Соединенных Штатов «так или иначе».