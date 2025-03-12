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Избирком Гренландии: Сторонники независимости лидируют на выборах
Избирком Гренландии сообщил о лидерстве партии «Демократы» на выборах
Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за независимость Гренландии, лидирует на парламентских выборах, набрав 29,9% голосов после обработки большей части бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия Гренландии сообщила, что после подсчета 28,6 тыс. голосов партия «Демократы» побеждает на выборах, набирая 29,9% голосов, передает РИА «Новости».
По данным датской телерадиокомпании DR, «Демократы» известны своим стремлением к независимости острова. Партия нынешнего премьера Гренландии «Инуиты Атакатигиит» набирает 21,4% голосов.
На последних парламентских выборах на острове в 2021 году эта партия получила 12 мест из 31, впоследствии сформировав правительственную коалицию с партией «Сиумит». Партия «Симуит» получает 14,7% голосов, партия «Налерак» набирает 24,5%, а партия «Атассут» – 7,3%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал принять Гренландию в США. Трамп также пообещал миллиарды долларов для Гренландии.
Ранее на острове открылись избирательные участки, где население должно выбрать 31 депутата парламента.