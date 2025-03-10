Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.4 комментария
Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».
Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.