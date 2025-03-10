  • Новость часаТрамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 04:36 • Новости дня

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

    Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
    @ Sergey Metelitsa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    7 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Трамп отправил письмо лидеру Ирана

    Трамп предложил лидеру Ирана переговоры по ядерной программе

    Трамп отправил письмо лидеру Ирана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп направил письмо аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу Ирана, выразив надежду на готовность Тегерана к переговорам.

    Американский лидер направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе, сообщает Fox Business, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу президент США заявил: «Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном». Он подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и выразил надежду на то, что Тегеран будет готов обсуждать эту тему с Вашингтоном.

    В конце февраля президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, а Москва заявила о готовности способствовать этим переговорам для урегулирования разногласий между странами.

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    7 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Вашингтон объявил о прекращении финансирования ЮАР

    Трамп обвинил власти ЮАР в конфискации земель фермеров и прекратил финансирование страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ТАСС. Это решение обусловлено недовольством Трампа по поводу, как он выразился, «ужасного отношения» южноафриканских властей к фермерам. Президент отметил, что власти ЮАР конфискуют земли и фермы, что делает страну небезопасным местом.

    Трамп также сообщил о готовности США предложить южноафриканским фермерам, желающим покинуть страну, ускоренный процесс получения американского гражданства. Он подчеркнул, что фермеры, которые решат переехать в США из-за проблем с безопасностью, смогут воспользоваться этой возможностью. Президент отметил, что процесс предоставления гражданства начнется немедленно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о трудностях при заправке самолета в ЮАР из-за санкций, что затруднило его участие в саммите БРИКС в прошлом году, а эксперты отмечают, что мирная инициатива «Друзья мира», создаваемая Глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики.

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    9 марта 2025, 01:34 • Новости дня
    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35

    Германия боится отключения F-35 из-за решений Трампа по Украине

    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35
    @ hoo-me.com/MediaPunch via www.im/: www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США из-за возможности их дистанционного отключения, сообщает Bild.

    По информации издания, в Германии начали высказывать опасения относительно закупки американских истребителей пятого поколения F-35 для Бундесвера, передает ТАСС. Причиной беспокойства стали решения президента США Дональда Трампа по Украине, включая прекращение передачи Киеву данных для нацеливания систем HIMARS.

    Особое внимание уделено возможности установки на F-35A системы дистанционного отключения, известной как Kill Switch. Германские власти опасаются, что США смогут деактивировать истребители, если посчитают это необходимым. В рамках сделки планируется закупка 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро, поставки которых начнутся в 2026 году. Дополнительно несколько миллиардов евро выделено на модернизацию инфраструктуры.

    Как отметил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: «Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Economist, американские власти отключили Украине системы целеуказания для HIMARS. До этого США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также сообщалось, что Белый дом запретил британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

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    7 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

    Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

    Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

    Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

    Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.

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    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    8 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы «уйти», если Киев не продемонстрирует готовности к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил сомнения в том, стремятся ли украинские власти к урегулированию, и отметил, что если они этого не хотят, США прекратят свою поддержку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что российская армия «разносит» украинские войска на поле боя.

    Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social отметил, что российская армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины на поле боя, передает «Лента.Ру».

    В связи с этим президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России. Среди возможных санкций он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    7 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Белый дом анонсировал незапланированное заявление Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп неожиданно внес изменения в свой график и выступит с заявлением из Овального кабинета в пятницу вечером.

    Как сообщил Белый дом, американский лидер намеревался выступить вечером в пятницу, передает РИА «Новости». Это заявление не было запланировано изначально, информация о нем появилась только за полчаса до предполагаемого выступления. Заявленное время его начала примерно 19.00 мск.

    Ожидается, что в Овальный кабинет, откуда президент США планирует делать заявление, допустят только предварительно согласованный пул журналистов.

    Ранее президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Во вторник он выступил с обращением перед обеими палатами Конгресса. Как писала газета ВЗГЛЯД, оно длилось более полутора часов и было весьма агрессивным.

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    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 11:21 • Новости дня
    Рolitico: ЕС решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США
    Рolitico: ЕС решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро, чтобы снизить зависимость от США – встать на путь, о котором давно говорил Дональд Трамп, пишет Рolitico.

    По данным газеты, на саммите лидеры всех 27 стран Евросоюза договорились встать на путь, о котором давно говорил Трамп: значительно увеличить свои оборонные инвестиции, передает Politico.

    Планируется вложение до 800 млрд евро, чтобы страны могли самостоятельно обеспечивать свою безопасность, не полагаясь на американскую помощь. Против выступил лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Лидеры ЕС также пообещали срочно направить Киеву дополнительные вооружения и финансовую помощь, что является ответом на решение Трампа сократить военные поставки и прекращение обмена секретной разведывательной информацией с Украиной.

    В ближайшие две недели в Брюсселе будут прорабатываться детали этого плана, который позволит правительствам ЕС вкладывать средства в различные военные возможности, включая ракеты, беспилотники и системы электронной борьбы.

    Саммит, который состоится 20-21 марта, вновь сосредоточится на этих вопросах, с целью согласования более конкретных действий.

    Однако, как отмечает издание, ключевые обсуждения по Украине и европейской безопасности происходят за пределами ЕС.

    Например, дипломат ЕС Кая Каллас недавно побывала в Вашингтоне, однако новый госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи с ней, что стало явным знаком пренебрежения.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил о возобновлении переговоров с американскими официальными лицами и планах обсудить мирный план в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Как сообщали NBC News, Вашингтон рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

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    7 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что остановил начавшийся при Байдене кризис

    Трамп сообщил, что США остановили спад и начали промышленный бум с 10 тыс. рабочих мест

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начатый при Джо Байдене, и запустила новый бум в производственном секторе, создавая 10 тыс. новых рабочих мест.

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и инициировала новый бум в производственном секторе.

    Как передает РИА «Новости», Трамп подчеркнул, что в феврале в США было создано 10 тыс. новых рабочих мест в промышленности. Выступая в Овальном кабинете, президент отметил, что «мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать».

    Трамп также сообщил, что в автомобильной отрасли создано 9 тыс. новых рабочих мест за один месяц. Он добавил, что «компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум».

    Ранее президент напоминал, что за время действия NAFTA в стране закрылось 90 тыс. заводов и фабрик. Однако теперь, по его словам, «процесс разворачивается вспять», что позволяет надеяться на дальнейшее развитие производственного сектора Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону. Брюссель следует этим призывам, но намерен использовать предполагаемые миллиарды для достижения большей независимости от Вашингтона в закупках вооружений.

    Трамп также заявил о желании Вашингтона закупать минералы у России, отметив, что Америка заинтересована в расширении импорта природных ресурсов.

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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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