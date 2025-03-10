Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

«На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

«В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

«Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.