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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    15 комментариев
    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня

    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию

    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    26 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки режима антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что коллективный Запад будет вынужден пересмотреть свои меры в отношении России, передает ТАСС,

    Он отметил, что перечень условий, выдвинутых Россией по мораторию на удары в Черном море, включает снятие введенных Европой санкций. По его словам, это станет важной частью окончательного урегулирования ситуации.

    Своими заявлениями на пресс-конференции в Кингстоне, которую он провел совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом, Рубио подчеркнул важность пересмотра глобальной санкционной архитектуры для достижения мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России

    Глава Минфина США Бессент не исключил смягчения антироссийских санкций

    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность смягчения антироссийских санкций, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассматриваются все варианты.

    Отвечая на соответствующий вопрос, касающийся в том числе подключения российских банков к системе SWIFT, Бессент заявил: ««Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты». Он отметил, что дальнейшие шаги российского руководства будут определяющими в вопросе об изменении санкционной политики США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивал на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

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    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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    27 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах

    Эксперт Леонков: Украина провоцирует Россию нарушить энергетическое перемирие

    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка ВСУ воспользоваться мораторием на удары по энергосистеме и спрятать оружие на подстанциях предсказуема. В этих условиях задача российских военных – отследить, когда противник решит вывезти вооружение, а затем в момент перемещения уничтожить его, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Тактика противника не меняется. Ранее он пытался размещать часть техники на территории атомных станций. Кроме того, украинские военные неоднократно прикрывались мирными гражданами, занимали социальные объекты, в том числе школы и детские сады», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    То, что сейчас ВСУ, пользуясь мораторием на удары по энергосистеме, стали прятать оружие на подстанциях, собеседник счел предсказуемым. «Впрочем, это временная мера. Противнику понадобится это вооружение на поле боя. Наша задача – отследить, когда его выведут и начнут перебрасывать, и уничтожить во время перемещения или непосредственно на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул эксперт.

    Иного способа в период действия моратория нет, считает он. Впрочем, можно обратить внимание американской стороны на действия Киева. «Украинское руководство помимо того, что всячески срывает договоренность о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, так еще и пытается спровоцировать ВС России на ответные действия и атаки по подстанциям. Пусть с офисом Зеленского разбирается администрация США», – заключил Леонков.

    Ранее ВСУ начали использовать объекты энергетической инфраструктуры для укрытия особо ценного вооружения. Это происходит на фоне заключенных договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме.

    В частности, вооружение размещается на подстанциях мощностью 750 кВт, которые соединяют атомные электростанции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

    По словам собеседника агентства, ВСУ прятали вооружение и военнослужащих в медицинских учреждениях. Теперь они выбрали энергетические объекты, зная, что Россия не станет наносить удары по этому критически важному сектору.

    Напомним, 18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Позднее в Кремле уточнили, что при нарушении моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

    Между тем, Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты. Так, накануне Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    26 марта 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    Российский посол Дарчиев прибыл в США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США прибыл новый посол России Александр Дарчиев, сообщил источник.

    «Посол прибыл в США», – заявил источник ТАСС.

    Как передает РИА «Новости», в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16.10 по местному времени (23.10 мск) приземлился правительственный борт России.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.


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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    26 марта 2025, 22:06 • Новости дня
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, занимающему пост главы Оренбургской области, «вернуться» в Свердловскую область на должность врио губернатора.

    «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

    Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

    «Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

    Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

    Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

    На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.

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    27 марта 2025, 12:16 • Новости дня
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, что открыло окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как передает ТАСС, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия получает из Вашингтона сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу. Это заявление он сделал на конференции Российского совета по международным делам. Он подчеркнул, что состоялись важные телефонные переговоры между президентами России и США, а также контакты представителей на разных уровнях.

    Рябков отметил, что эти переговоры открыли окно возможностей для перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ходе мирных переговоров по Украине смогла добиться уступок и выиграть время. Германия обвинила США в поддержке России в конфликте на Украине. Минфин США допустил возможность смягчения санкций против России.

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    27 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    США решили строить в Арктике аэродромы для самолетов с ядерным оружием

    Советник президента РФ сообщил о планах США усилить военное присутствие в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США собираются значительно усилить свое военное присутствие в Арктике, что включает создание аэродромной инфраструктуры для самолетов с ядерным оружием, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

    Соединенные Штаты намерены значительно увеличить свое военное присутствие в Арктике, сообщает ТАСС. Об этом заявил Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума.

    По словам Кобякова, на территории Арктики уже действуют системы раннего обнаружения баллистических ракет и станции управления разведывательными спутниками. В настоящее время там активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие. Это, по его мнению, является ярким свидетельством намерений США усилить свое военное присутствие в регионе.

    Кобяков подчеркнул, что данные действия Соединенных Штатов направлены на превращение Арктики в театр стратегических операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развивать свой ледокольный флот в ответ на активность России в Арктике. Китай пересмотрит свою арктическую стратегию в связи с координацией России и США в данном регионе. Работа Арктического совета способствует улучшению контактов США и России в Арктике.

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    27 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине

    Bloomberg сообщило о намерении Макрона требовать от России «обязательств» по Украине

    Макрон собрался через США требовать от России «обязательств» по Украине
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен потребовать через президента США Дональда Трампа, чтобы Россия «взяла на себя обязательства» по украинскому урегулированию, сообщил чиновник из канцелярии Макрона.

    В Париже в четверг состоится саммит «коалиции желающих», в его рамках будут обсуждаться возможные меры, которые Европа может предпринять для поддержки Киева. В частности, будет обсуждаться возможность размещения «миротворческих» сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По информации из канцелярии Макрона, в разговоре с президентом США французский лидер намерен акцентировать внимание на том, что Европа готова сделать для обеспечения безопасности Украины. «И потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке», – сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

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    27 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США
    @ кадр из видео OLM

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей, заявил новый российский посол в США Александр Дарчиев.

    Дарчиева спросили, с какими планами и настроением он приступает к своей новой деятельности. «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации (США) на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев отметил, что президенты России и США поставили задачу восстановить межгосударственные связи, которые, по его словам, были «фактически разорваны» командой предыдущего американского лидера Джо Байдена.

    Дарчиев подчеркнул, что уже началась работа в этом направлении, и есть нацеленность с обеих сторон на достижение результата. Однако он отметил, что расчистка «токсичного наследия», включая санкционные барьеры, требует значительных усилий.

    Важными вопросами, по его словам, являются облегчение визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан, а также упрощение режима поездок для дипломатов.

    Посол также затронул тему возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, конфискованных США, и возобновления прямого воздушного сообщения между странами, прерванного по вине Вашингтона.

    Дарчиев заявил, что он намерен заняться этими вопросами предметно и подчеркнул необходимость наращивания темпов работы, руководствуясь принципом строгой взаимности.

    Как свидетельствует рабочее расписание дипведомства США, высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России.

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    27 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Келлог назвал особенно сложный вопрос на переговорах по Украине

    Келлог назвал территориальный вопрос особенно сложным для урегулирования ситуации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Келлог отметил, что обсуждение соглашения о перемирии в Черном море стало «самым легким этапом» в процессе урегулирования украинского конфликта. Выбор начать обсуждение с вопроса перемирия в Черном море был обусловлен его относительной простотой, заявил он.

    «Остальные шаги будут действительно трудными – речь идет о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом Келлог подчеркнул, что итоговое соглашение не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Он подчеркнул важность обсуждения территориальных вопросов, которые осложняются разницей между фактическим и юридическим контролем. По его словам, Вашингтон изучает требования России и Украины. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде стали договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    27 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    Захарова назвала сектантской военную форму делегатов с Украины на переговорах
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военная форма, в которой находились украинские делегаты на переговорах в Эр-Рияде, схожа с сектантской символикой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У меня впечатление, что так, наверное, в историю и войдет, что экстремисты и террористы из киевского режима, создав секту, в том числе разработали специализированную систему условных обозначений и символики, одной из которых стала военизированная форма», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    В ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали объекты, подпадающие под временный мораторий на удары. В список вошли ПНЗ, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

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    27 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    New York Times: Россия заработала уступки и время в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку, пишет The New York Times.

    Россия добилась уступок в переговорном процессе по перемирию, выдвигая условия, которые замедляют процесс и дают ей преимущество, передает The New York Times.

    На недавних переговорах в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но Россия потребовала снятия экономических санкций, прежде чем согласиться на условия.

    США, в свою очередь, не дали четкого ответа на сроки и лишь повторили общее требование президента Дональда Трампа о прекращении боевых действий.

    Эксперты считают, что Россия использует переговоры, чтобы выиграть время и получить уступки, в то время как администрация Трампа стремится заключить серию ограниченных соглашений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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