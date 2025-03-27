Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике

Tекст: Валерия Городецкая

Российский флот должен включать грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут осуществлять перевозки не только по северным морям, но и по внутренним водным путям арктических регионов, заявил российский лидер, передает ТАСС.

Путин заметил, что в настоящее время страна не располагает достаточными судостроительными мощностями для выполнения этой задачи. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», – сказал он.

«В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами», – заявил президент.

При этом, по его словам, в первую очередь необходимо поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки.

«Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами, а также указал на обострение борьбы за этот регион.