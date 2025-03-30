Великобритания выделит 10 млн фунтов на помощь Мьянме

Британия направит 10 млн фунтов на гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Tекст: Денис Тельманов

Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий землетрясения в Мьянме, передает ТАСС.

Эти средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям наиболее пострадавших районов. Замглавы Форин оффиса баронесса Дженнифер Чапман заявила, что «наши партнеры на местах, получающие финансирование от Соединенного Королевства, уже мобилизуют ресурсы для оказания гуманитарной помощи, а выделяемый финансовый пакет в размере 10 млн фунтов будет способствовать этим усилиям».

Землетрясение, магнитуда которого составила 8,2, произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, число жертв превысило 1,6 тыс. человек. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также ощущались в соседних Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Финансовая поддержка Британии станет значительным вкладом в усилия по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим районам. Великобритания планирует распределить средства через партнерские организации, уже работающие в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мьянму для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 прибыли более тридцати спасателей из Белоруссии, а также ожидается прибытие второй группы спасателей из Белоруссии.

МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.

По последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, 139 числятся пропавшими без вести.