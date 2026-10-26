Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.3 комментария
Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз
Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.
Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.
«Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.
Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.
По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.
В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.