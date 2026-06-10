После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок
Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.
Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».
В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.
Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.
В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.