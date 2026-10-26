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Из-за взрыва беспилотника в Белгородской области пострадали две женщины
В поселке Дубовое Белгородской области две местные жительницы получили акубаротравмы в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
«В Белгородском округе в поселке Дубовое от взрыва беспилотника две женщины получили акубаротравмы. Медицинская помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно», – сообщил оперштаб в Max.
В результате инцидента повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Кроме того, загорелся легковой автомобиль, возгорание уже ликвидировано.
ВСУ также нанесли удары по 12 населенным пунктам региона, включая Белгород. Повреждения получили 11 частных домов, социальный и инфраструктурный объекты, предприятие и две машины.
В воскресенье оперштаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших при атаках дронов ВСУ на четыре муниципалитета.
Губернатор региона Александр Шуваев заявил о смерти одного из пострадавших при ночной атаке беспилотников на Белгород, общее число жертв выросло до двух.