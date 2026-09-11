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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    20 комментариев
    11 сентября 2026, 11:00 • Новости дня

    Сотрудник ТЦК в Одессе получил семь лет за пытки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия сотрудников одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время силовой мобилизации суд расценил как похищение и пытки, пишут украинские СМИ.

    Сам инцидент произошел 2 мая, когда группа из четырех военнослужащих без участия полиции начала преследовать прохожего, передает РИА «Новости».

    «Сотрудника военкомата в Одессе приговорили к семи годам лишения свободы за похищение и пытки мужчины во время мобилизационных мероприятий», – говорится в судебных документах.

    Военнослужащие не установили личность мужчины и наличие законных оснований для задержания. Против него применили слезоточивый газ и силой поместили в служебный автомобиль. По пути в военкомат задержанного избивали, а из-за перцового баллончика у него возникли проблемы с дыханием.

    Суд квалифицировал действия одного из сотрудников как пытки, незаконное лишение свободы и похищение человека. Обвиняемый признал вину, заключил соглашение с прокуратурой и получил семь лет лишения свободы.

    В августе генпрокурор Украины заявил о привлечении к ответственности десятерых сотрудников одесского военкомата за пытки граждан.

    Весной представители территориального центра комплектования в Одессе силой затолкали в служебный микроавтобус глухонемого мужчину.

    Зимой восемь военкомов принудительно мобилизовали на улице одессита в шортах и тапочках.

    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Видео пожаров доступно в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сокращение западного финансирования Киева заставляет Банковую идти на провокации в попытке вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Жертвами украинских операций могут стать дипломаты самих европейских государств, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о британском посольстве.

    «Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

    В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

    «В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

    «Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

    В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

    Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

    «Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

    «Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

    В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

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    10 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    DPA: Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вокруг генерального консульства Украины в немецком городе Дюссельдорфе полностью оцеплена силовиками в связи с внезапной угрозой безопасности, пишет агентство DPA.

    По данным DPA, местные стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и перекрыли специальной оградительной лентой участок одной из улиц в самом центре города, передает ТАСС.

    Точные причины инцидента возле дипломатического ведомства на данный момент остаются неизвестными, на месте продолжается полицейская операция.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    В сентябре 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ властей Германии закрывать украинские генконсульства.

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    11 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе нанесения группового удара по контролируемой киевским режимом территории поразили дата-центры сразу в нескольких регионах, а также в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, указало ведомство в Max.

    В результате успешных действий поражены предприятия военной промышленности и логистические центры Украины. Эти объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотников.

    Кроме того, под удар попали дата-центры в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

    В Одесской области уничтожена портовая инфраструктура, обеспечивавшая разгрузку и хранение грузов для ВСУ, а также морские суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы.

    Вечером в четверг российская армия уничтожила сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск.

    В начале сентября ВС России поразили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    3 сентября российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

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    10 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава намерена передать Киеву партию военной техники, от которой отказались польские вооруженные силы из-за выработки ресурса, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польские власти готовят очередную партию вооружений для передачи Киеву, передает РИА «Новости». Речь идет о технике, которая больше не нужна национальной армии.

    «Мы готовим очередной пакет поддержки Украины», – заявил Косиняк-Камыш. Глава ведомства пояснил, что Варшава передаст Киеву те образцы оружия, у которых заканчиваются ресурсы. По его словам, эти вооружения уже не будут применяться в Польше, поэтому их решено отдать украинской стороне.

    В июле Варшава рассекретила данные о переданном украинской армии вооружении на сумму около 3,9 млрд долларов.

    Позже министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о критическом износе систем противовоздушной обороны Украины.

    Из-за политических разногласий польская сторона запланировала утилизировать предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29.

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    10 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны: ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по логистическим центрам и морской инфраструктуре на Украине, уничтожив транспортное судно с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по морским портам и логистическим центрам Украины, отмечается в сообщении ведомства в Max. Целями атак стали объекты инфраструктуры и суда, задействованные в интересах украинской армии.

    В результате ударов на территории порта Черноморск поражено судно типа «сухогруз». Этот морской транспорт доставлял военные грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили судно с военным имуществом в порту Черноморск.

    В августе беспилотные летательные аппараты атаковали два сухогруза с боеприпасами в этой же гавани.

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    11 сентября 2026, 05:00 • Новости дня
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    Пожар начался после атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Саратове
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Саратове, из-за чего на объекте вспыхнул пожар, сообщила компания.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове… Начался пожар, на месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении компании.

    В компании заявили, что сотрудников оперативно эвакуировали, и, по предварительным данным, пострадавших среди них нет, передает РИА «Новости».

    В Ozon уточнили, что товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины сайта. В Саратове и области приостановлены доставка и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов.

    Товары, которые уже находились в пути, перенаправляют в другие логистические центры компании. «Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», – добавили в Ozon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что атака беспилотников привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Саратове.

    По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

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    10 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Песков назвал «угрозу» самолету Зеленского в Кишиневе эфемерной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Слухи об атаке беспилотника на самолет Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева оказались безосновательными, что подтвердили сами украинцы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков назвал мнимой опасность для самолета Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По его словам, украинская сторона уже подтвердила отсутствие реальной угрозы.

    «Что касается вот этой эфемерной «угрозы» для самолета – ее не существовало, это уже признали сами украинцы», – заявил представитель Кремля. Так он прокомментировал сообщения, что борт Зеленского якобы мог подвергнуться атаке беспилотника в Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре сообщил об опасном сближении самолета Владимира Зеленского с беспилотником при вылете из Молдавии.

    Ранее украинский лидер начал использовать аэропорт Кишинева для зарубежных визитов вместо польского Жешува.

    В прошлом году неопознанные дроны появились вблизи президентского борта во время визита в Ирландию.

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    10 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    СК завел дело о теракте после украинского удара по набережной Сочи
    СК завел дело о теракте после украинского удара по набережной Сочи
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уголовное производство по статье о терроризме началось после ночного нападения на прибрежную территорию Краснодарского края, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Дело завели по факту террористической атаки ВСУ на Краснодарский край, пояснила Петренко, передает ТАСС.

    Целенаправленный удар по курортной инфраструктуре вновь продемонстрировал террористическую природу киевских властей.

    Известно, что среди раненых оказались дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне четыре человека погибли при атаке беспилотников на Новороссийск.

    После этого удара по Краснодарскому краю Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Месяцем ранее ведомство завело аналогичное дело из-за гибели троих детей от налета украинских дронов в том же регионе.

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    10 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Украинский завод масла «Олейна» остановил работу из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Предприятие американской компании Bunge в Днепропетровске, производящее масло «Олейна», прекратило производственный процесс из-за возгорания, повредившего часть маслоэкстракционного комплекса.

    Американская корпорация Bunge подтвердила остановку своего предприятия по производству растительного масла «Олейна», передает ТАСС. «Работа завода приостановлена», – говорится в сообщении компании. Представители организации уточнили, что утром повреждения получила часть производственного комплекса.

    Одновременно с этим в украинских средствах массовой информации появились кадры сильного возгорания на территории объекта.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов рассказал, что ранее это предприятие посещал американский сенатор Ричард Блюменталь. Этот политик известен тем, что вместе с сенатором Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов) активно продвигал антироссийские санкции в Конгрессе США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Ричард Блюменталь представил обновленный проект антироссийских санкций имени покойного Линдси Грэма. В августе Сенат США проголосовал за данный документ.

    Позже Блюменталь анонсировал скорое принятие этих масштабных ограничений палатой представителей.

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    10 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России взяли в плотное кольцо украинских операторов дронов в Харьковской области, которые регулярно наносили удары по мирным жителям Харьковской и Белгородской областей, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Среди боевиков киевского режима, зажатых в плотное кольцо на северо-востоке Харьковской области, есть часть украинских операторов беспилотников, которые на протяжении долгих месяцев методично наносили удары по гражданской инфраструктуре и запугивали мирных жителей освобожденных районов Харьковщины и приграничья Белгородчины», – заявил Ганчев, передает ТАСС.

    Он добавил, что любые попытки противника вырваться из окружения оперативно пресекаются российскими подразделениями. Единственным шансом сохранить жизни для оказавшихся в кольце солдат остается добровольная сдача в плен.

    Вооруженные силы России продолжают планомерно уничтожать заблокированные силы противника. Для этого активно применяются расчеты беспилотных систем, тяжелая артиллерия и другие средства поражения, подчеркнул руководитель администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окруженные в Харьковской области украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российской авиации.

    Днем ранее Вооруженные силы России сузили кольцо окружения группировки противника восточнее Волчанска.

    Многие военнослужащие ВСУ добровольно сдаются в плен.

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