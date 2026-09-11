МЭА: Страны ОПЕК+ в августе существенно отстали от плана

Страны ОПЕК+ в августе снизили нефтедобычу на 980 тыс. баррелей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, в августе 2026 года сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки и все еще существенно отставали от плановых показателей, передает ТАСС.

Целевой уровень для стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих нефтедобычу, в августе составлял 34,27 млн баррелей в сутки. Фактическая добыча равнялась 27 млн баррелей в сутки, отставание от плана достигло около 7,26 млн баррелей в сутки.

Общая добыча всех стран ОПЕК+ в августе снизилась на 1,46 млн баррелей в сутки, составив 33,11 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября семь стран альянса ОПЕК+ договорились заморозить объем добычи нефти на октябрь.

Месяцем ранее участники соглашения одобрили повышение предельного уровня производства сырья для России.

В июне отечественные нефтяники снизили объемы извлечения нефти до 8,928 млн баррелей в сутки.