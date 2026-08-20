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    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    20 августа 2026, 08:55 • Новости дня

    Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

    Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    За первые семь месяцев года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 14,9%, превысив 66 млн тонн.

    Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

    Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

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    17 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пекин должны закрепить взаимные поездки граждан без оформления документов на постоянной основе после окончания действующего временного соглашения, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Введение постоянного безвизового режима между двумя странами является необходимым шагом, передает РИА «Новости». Дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй напомнил, что сейчас действует временное соглашение сроком до конца 2027 года.

    «Я считаю, что после этого срока есть все необходимости для продления дальше», – сказал посол, оценивая перспективы полной отмены виз. Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко также отмечал обсуждение закрепления таких поездок навсегда.

    В сентябре прошлого года Пекин ввел тридцатидневный без виз для россиян, а в декабре Москва ответила аналогичным решением. В мае китайские власти продлили меру до 31 декабря 2027 года, а в минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил пользу данного решения для двусторонних отношений.

    Позже китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло значимость действующего механизма для развития гуманитарных контактов.

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    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

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    17 августа 2026, 12:43 • Новости дня
    Компании из десяти провинций Китая зарегистрировались на форум в Хабаровске

    Tекст: Вера Басилая

    Более 100 компаний из семи российских регионов и десяти китайских провинций примут участие в деловых переговорах с 4 по 6 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

    Встречи пройдут на полях второго Российско-Китайского форума в Хабаровске. Подбором партнеров занимается Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках профильного национального проекта.

    «Интерес со стороны бизнеса к Российско-Китайскому форуму продолжает расти. Уже зарегистрировались в переговорах более 100 компаний из десяти китайских провинций: Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, Юньнань, Внутренняя Монголия, Чжэцзян, Цзянсу, а также из семи российских регионов», – заявила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она добавила, что расширение географии подтверждает важность прямого взаимодействия предпринимателей.

    По словам Авиловой, диалог затронет сельское хозяйство, логистику, туризм, машиностроение, ИТ-сектор и другие ключевые направления. В целом программа форума включает свыше 40 тематических площадок.

    Ожидается, что событие, проходящее под девизом совместного освоения Большого Уссурийского острова, объединит более 3000 участников из обеих стран.

    Участники форума обсудят вопросы технологического партнерства двух стран в космосе.

    В культурно-спортивную программу форума войдут гастрономический фестиваль и парусная регата.

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    17 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику Татарстана

    Минниханов: Китай является главным инвестором Татарстана

    Tекст: Вера Басилая

    Объем торговли между Татарстаном и Китаем превысил 3 млрд долларов благодаря активному развитию совместных проектов и укреплению двустороннего партнерства, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Глава региона Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия международного форума «Ростки».

    «Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом, становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 3,35 млрд долларов. Китай – главный инвестор нашей республики», – заявил Минниханов, передает РИА «Новости».

    Глава Татарстана подчеркнул важность открытого диалога в современных условиях. Совместная работа с зарубежными партнерами помогает находить эффективные решения, создавать производственные цепочки и внедрять инновации для экономического роста.

    Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил устойчивый рост двустороннего экономического сотрудничества. За первые семь месяцев 2026 года объем торговли между странами увеличился на 26,3%, достигнув 159,2 млрд долларов. Дипломат спрогнозировал установление нового исторического максимума по итогам текущего года при сохранении стабильного уровня инвестиций.

    Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Президент России Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику товарооборота двух стран.

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    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

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    19 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре впервые с 30 июля поднялась выше 92 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

    К 04.50 мск Brent прибавляла 1,13% и достигала 92,05 доллара за баррель. Позже, к 05.08 мск, рост котировок замедлился, и цена составила 91,9 доллара за баррель, (плюс 0,97%), передает ТАСС.

    Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также демонстрировал рост. К 05:08 мск его стоимость увеличивалась на 1,46%, до 84,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затягивание решения по ситуации в Ормузском проливе порождает неопределенность на рынках.

    Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров.

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    19 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Летом в провинции Хэбэй скончались трое членов экипажей двух отечественных судов, при этом предварительные данные указывают на естественные причины трагедии, сообщили в посольстве России.

    Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

    Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

    Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

    Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

    Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.

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    17 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай могут установить рекорд в торговле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем двусторонней торговли между российской и китайской сторонами за первую половину 2026 года увеличился на 26%, достигнув внушительной отметки в 159 млрд долларов, к концу года страны могут установить рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост. С января по июль 2026 года объем двустороннего товарооборота достиг 159 млрд американских долларов», – подчеркнул посол КНР, передает ТАСС.

    Представитель дипмиссии добавил, что текущие цифры превосходят прошлогодние значения на 26%. По мнению посла, сохранение такой динамики позволит государствам зафиксировать новый исторический максимум к концу декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал новый рекорд товарооборота между Москвой и Пекином по итогам года.

    За первые пять месяцев объем двусторонней торговли превысил 109 млрд долларов.

    В прошлом году показатель взаимного товарооборота достиг отметки почти в 240 млрд долларов.

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    19 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

    Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Сложная международная обстановка и кризисы в ключевых акваториях ускоряют запуск круглогодичного коммерческого судоходства между Россией и азиатскими странами по северным широтам, заявил гендиректор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.

    Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

    «Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

    В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

    Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

    Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.

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