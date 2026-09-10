Цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель впервые с мая

Tекст: Дарья Григоренко

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-3%, передает РИА «Новости». По состоянию на 15:01 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,19% по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость барреля Brent достигла 103,43 доллара. Этот показатель превысил отметку в 103 доллара впервые с 22 мая.

Одновременно с этим октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,76%. Их стоимость составила 98,65 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня стоимость эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара за баррель.

Днем ранее ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили отметку в 101 доллар.

В понедельник цена барреля нефти Brent впервые с июля поднялась выше 98 долларов.