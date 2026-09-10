Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель впервые с мая
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 103 доллара впервые с 22 мая, следует из данных торгов.
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-3%, передает РИА «Новости». По состоянию на 15:01 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,19% по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость барреля Brent достигла 103,43 доллара. Этот показатель превысил отметку в 103 доллара впервые с 22 мая.
Одновременно с этим октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,76%. Их стоимость составила 98,65 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня стоимость эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара за баррель.
Днем ранее ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили отметку в 101 доллар.
В понедельник цена барреля нефти Brent впервые с июля поднялась выше 98 долларов.