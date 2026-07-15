Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в выборы в Германии

Канцлер ФРГ Мерц потребовал от США не вмешиваться в немецкие выборы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, призвав отказаться от вмешательства в немецкий избирательный процесс, передает ТАСС.

«Я всегда говорил, что мы с нашей стороны не вмешиваемся в американские выборы. Мы всегда этого придерживались. И наоборот, я не хотел бы, чтобы американское правительство или близкие ему институты вмешивались в германские выборы», – подчеркнул политик во время выступления в Берлине.

Глава правительства также напомнил о незаконности финансирования политических партий Германии из-за рубежа. Он выразил надежду, что международные партнеры ФРГ будут соблюдать установленные правовые нормы. В сентябре текущего года в Германии запланировано проведение земельных выборов в Берлине, Мекленбурге – Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Фридрих Мерц заявил о возмутительном вмешательстве Вашингтона в немецкие выборы.

В мае глава правительства ФРГ признал сложность руководства страной при администрации президента США Дональда Трампа. Незадолго до этого американский президент назвал работу немецкого канцлера ужасной.