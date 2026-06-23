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Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве
Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.
Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».
«Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.
Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.
В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.
Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.