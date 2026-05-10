Биолог объяснил громкое кваканье лягушек в Москве

Биолог Глазков объяснил громкое кваканье лягушек в Москве брачным сезоном

Tекст: Ольга Иванова

Активность земноводных в столице связана с продолжающимся периодом размножения, передает Агентство городских новостей «Москва». Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил, что громкие звуки вблизи водоемов издают исключительно самцы.

«У земноводных продолжается период размножения, в том числе у лягушек и жаб. Сейчас они особенно активно квакают, их слышно издалека. Так самцы привлекают самок и предупреждают конкурентов, что место занято», – сказал Глазков.

Большую часть жизни эти животные проводят в лесах, а вода требуется им только для продолжения рода. По словам специалиста, процесс развития потомства происходит в водоемах, куда земноводные приходят откладывать икру, после чего возвращаются обратно.

Эксперт добавил, что способность к размножению появляется у лягушек и жаб не раньше трехлетнего возраста. В среднем они живут до семи лет, однако иногда их возраст может достигать десяти лет.

