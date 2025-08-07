Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
В Австрии владельца пруда с лягушками оштрафовали за шумовое загрязнение
Владелец пруда на севере Австрии признан виновным в шумовом загрязнении из-за громкого кваканья лягушек, сообщили австрийские СМИ.
Как передает телеканал ORF, районный суд города Траун постановил, что лягушки мешали спать соседу, особенно с открытыми дверьми террасы, и обязал владельца компенсировать судебные издержки на сумму примерно 25-30 тыс. евро, то есть от 2,3 до 2,8 млн рублей, передает РИА «Новости».
Судебное разбирательство длилось два года, для уточнения обстоятельств к пруду даже вызывали экспертов. Суд отметил, что популяция лягушек значительно выросла и их кваканье стало настолько громким, что перекрывало звук проходящих поблизости грузовых поездов.
Теперь хозяин пруда Вольфганг Кнолль должен найти способ снизить уровень шума. «Что же нам теперь делать? Один из способов, конечно же, сократить поголовье лягушек. Или установить звукоизоляционную перегородку, но она должна быть высотой от четырех до пяти метров. Я не знаю, можно ли ее устанавливать в Пашинге», – заявил он телеканалу ORF.