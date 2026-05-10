Глава СПЧ объяснил правила работы с нежелательными университетами США

Глава СПЧ Фадеев объяснил правила работы с признанными нежелательными вузами США
Включение ряда ведущих американских университетов в перечень нежелательных организаций в России не повлияет на возможность российских ученых изучать результаты их исследований, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Он подчеркнул, что закон запрещает вести совместные проекты, финансировать или получать деньги от таких организаций, а также учиться в этих вузах гражданам России, передает РБК.
Фадеев отметил, что в университетах, например в Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) работают десятки нобелевских лауреатов. Он заявил: «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс». При этом он подчеркнул: если статья опубликована в издании нежелательного вуза, нужно обязательно указать этот статус в публикации.
Отдельно Фадеев выделил Йельский университет (включен в реестр нежелательных организаций), отмечая, что там существуют курсы подготовки организаторов «цветных революций», и призвал россиян воздержаться от обучения и работы в подобных заведениях. Он также порекомендовал при любых сомнениях консультироваться с ФСБ или прокуратурой.
Минюст ведет реестр нежелательных организаций. За последний год в него включены восемь университетов, шесть из которых находятся в США, последним стал Стэнфордский университет. Эксперты ранее пояснили, что для выпускников, закончивших эти университеты до их признания нежелательными, угрозы преследования нет, однако теперь сотрудничество, обмен программами и совместные публикации под строгим запретом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американского образовательного учреждения Tufts University. Министерство юстиции России внесло Йельский университет в аналогичный перечень. За обучение в данном заведении россиянам грозит уголовное преследование со сроком до пяти лет лишения свободы.