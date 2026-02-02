Продажи пива в Германии снизились до рекордно низкого уровня

Объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров

Tекст: Денис Тельманов

Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в прошлом году продажи пива в Германии составили примерно 7,8 млрд литров, передает ТАСС.

Снижение составило рекордные 6%, или 497,1 млн литров по сравнению с предыдущим годом, что стало самым значительным падением с 1993 года. Впервые объем продаж оказался ниже 8 млрд литров.

В статистику не вошли безалкогольное пиво, солодовые напитки и продукция, импортируемая из-за пределов Европейского союза.

Даже во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах немецкие пивоварни продавали больше пива, чем в 2024 году.

Ведомство отметило, что внутренние продажи снизились на 5,8%, а экспорт упал на 7%. Продажи напитков на основе пива, включая радлер и коктейли с соками, сократились на 5,2%, до 402 млн литров. Такие напитки составляют 5,2% от общего объема продаж.

Эксперты связывают падение спроса с демографическими изменениями, популярностью здорового образа жизни и новыми привычками молодежи.

Глава Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле заявил: «Пивоварни, как и розничные торговцы и рестораны, ощущают последствия резкого снижения потребительских расходов».

В 2024 году Германия выбыла из пятерки мировых лидеров по производству пива, уступив место России, которая стала крупнейшим производителем в Европе.

В стране зарегистрировано около 1,5 тыс. пивоварен, выпускающих продукцию под 6 тыс. торговых марок, большинство из которых расположены в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне – Вестфалии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, розничные продажи пива в России снизились в 2025 году на 16,7% и составили 607,06 млн декалитров.

Поставки российской водки в Грузию достигли исторического максимума и составили 6,6 млн долларов. Экспорт российского пива в Грузию вырос до 2,7 млн долларов за прошлый год.

