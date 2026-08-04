Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
Euractiv: Обмеление важнейших рек парализовало энергетику и экономику Европы
Euractiv: Обмеление Рейна и Дуная нарушило работу электростанций и заводов ЕС
Резкое падение уровня воды в важнейших европейских реках привело к серьезным проблемам в работе электростанций и трехкратному росту стоимости грузоперевозок.
Энергетическая система и экономика стран Евросоюза столкнулись с серьезным испытанием на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная, передает ТАСС.
Резкое снижение уровня воды парализует функционирование атомных и гидроэлектростанций, а также угрожает работе угольных энергообъектов.
Эти две реки играют ключевую роль в электроэнергетической системе Европы. По Рейну традиционно осуществляется доставка сырья и вывоз готовой продукции. Из-за мелководья грузоподъемность судов значительно снизилась, что спровоцировало трехкратный рост стоимости перевозок. Это нанесло удар по химической промышленности и нескольким угольным электростанциям, зависящим от речных поставок топлива.
Ситуация на Дунае привела к тому, что русловые гидроэлектростанции Австрии снизили выработку энергии на 30%. Власти Венгрии допускают полную остановку АЭС «Пакш». В Румынии военным пришлось взорвать часть скалы для увеличения потока воды, чтобы не допустить остановки Чернаводской АЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил о скорой остановке судоходства на Дунае из-за засухи.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал полную остановку атомной электростанции «Пакш».
Экономист Игорь Юшков рассказал о снижении выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях.