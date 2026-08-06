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В аэропорту Лейпцига взялись за поиски второго беспилотника
Глава МВД Саксонии Шустер: В аэропорту Лейпцига ведут поиски второго БПЛА
Поисковые группы прочесывают территорию аэропорта Лейпциг/Галле в попытке обнаружить обломки возможного второго беспилотника после инцидента с дроном со взрывчаткой, сообщил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер.
«В настоящее время мы также ищем части возможного второго дрона», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на MDR.
По словам саксонского министра, оперативные службы и представители органов безопасности продолжают работу в усиленном режиме, оставаясь на объекте. Усиленные меры безопасности сохраняются на всей территории аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа немецкого аэропорта Лейпциг/Галле была приостановлена в ночь на среду из-за инцидента с безопасностью.
Возле украинского грузового самолета «Антонов» в этом аэропорту обнаружили беспилотник с прикрепленным пакетом, содержавшим взрыватель.