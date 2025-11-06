Работа аэропорта Ганновера была остановлена из-за дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная гавань Ганновера остановила работу на 45 минут после сообщения о дроне, передает ТАСС. Тревогу поднял пилот самолета, который увидел беспилотник в зоне, прилегающей к аэропорту, вскоре после 22:00 по местному времени (00:00 мск). Дрон, по предварительной информации, находился над промышленной зоной рядом с аэропортом.

В результате происшествия с неустановленным беспилотником часть рейсов была перенаправлена на другие аэродромы. Кроме того, из-за приостановки работы аэропорта произошли задержки вылетов и посадок нескольких самолетов. О масштабах задержек не сообщается.

После 22:45 по местному времени (00:45 мск) аэропорт вновь начал обслуживать рейсы и перешел к работе в обычном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года над аэропортом Мюнхена засекли военные и разведывательные БПЛА. Полиция Мюнхена установила лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта. В начале октября полиция задержала оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта.



