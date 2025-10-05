Полиция Мюнхена установила лазерный радар у ВПП аэропорта

Tекст: Ольга Иванова

Полиция Мюнхена разместила лазерный радар у одной из взлетно-посадочных полос аэропорта после серии инцидентов с беспилотниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Вечером у северной полосы были замечены два полицейских автомобиля, сотрудники настраивали радиолокационное и лазерное оборудование для измерения расстояния до дронов.

«Репортеры Bild заметили вечером два полицейских автомобиля у северной взлетно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee, которые в сумерках настраивали радиолокационное и лазерное оборудование. С его помощью можно измерять расстояние до дронов», – приводит издание.

В аэропорту также подготовили три тысячи раскладушек на случай задержек, но сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме, отмечает сайт аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии было зафиксировано 172 случая нарушения движения воздушного транспорта дронами за девять месяцев 2025 года. В районе аэропортов произошло 123 таких инцидента, лидером стал Франкфурт-на-Майне с 37 случаями. Bild пишет, что над аэропортом Мюнхена 3 октября обнаружили военные разведывательные беспилотники.



