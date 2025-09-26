Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за дронов
Число инцидентов с дронами в аэропортах Германии достигло 144 случаев
Количество инцидентов с нарушением работы немецких аэропортов из-за дронов выросло до 144 случаев к августу 2025 года, чаще всего страдает Франкфурт-на-Майне.
Число сбоев в работе аэропортов Германии, связанных с полетами дронов, значительно выросло, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA и германскую службу безопасности полетов (DFS).
По данным DFS, к концу августа 2025 года зарегистрировано 144 таких инцидента, тогда как за тот же период прошлого года их было 113, а в 2023 году – 99. В аэропорту Франкфурта-на-Майне, крупнейшем транспортном узле страны, уже зафиксировано 35 подобных случаев за год.
Как уточняется, информация о дронах вблизи аэропортов чаще всего поступает от пилотов взлетающих или садящихся самолетов, а также с диспетчерских вышек. В экстренных ситуациях вылеты и посадки отменяют ради безопасности. Кто именно управляет дронами, официально не установлено, однако часто речь идет об операторах-любителях.
В соответствии с законами ФРГ, полеты дронов в радиусе 1,5 км от аэропортов запрещены и могут наказываться тюремным заключением сроком до 10 лет. Ассоциация аэропортов Германии (ADV) призвала политиков «принять решительные меры» для борьбы с этой угрозой.
Генеральный директор ADV Ральф Байзель заявил: «Гарантированное законом государственное финансирование систем обнаружения и защиты от дронов совершенно необходимо».
В ADV подчеркнули, что защита аэропортов – задача государства, требующая современных технологий и четкой структуры управления. По мнению ассоциации, финансирование мер по обеспечению безопасности аэропортов должны осуществлять соответствующие органы полиции и спецслужбы.
