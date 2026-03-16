В Сумах прогремел новый взрыв на фоне тревоги

Украинские СМИ сообщили о третьем за день взрыве в Сумах

Tекст: Вера Басилая

Новый взрыв прогремел в Сумах на фоне продолжающейся воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». Ранее в этот же день «Общественное» уже информировало о двух взрывах, произошедших в городе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в части Сумской области.

Ранее на Украине заявили об ударе беспилотника по монументу Независимости в центре Киева.

В Киеве произошли взрывы во время воздушной тревоги.

В Чернигове на севере Украины также прогремел взрыв.