NYT: Ученые спрогнозировали разрушительные последствия потепления Эль-Ниньо

Tекст: Мария Иванова

Ученые фиксируют зарождение новой фазы Эль-Ниньо, которая может стать одной из самых мощных в истории, пишет The New York Times.

Ожидается, что температура в центральной части Тихого океана поднимется на рекордные три градуса Цельсия, из-за чего 2027 год рискует стать самым теплым за все время наблюдений.

Специалисты опасаются, что природные катаклизмы усугубят уязвимость глобальной экономики. «Возможно возникновение идеального шторма факторов. Вы можете увидеть рост бедности, недоедания, конфликтов, задолженности и всех вытекающих отсюда последствий по принципу домино», – заявил руководитель аналитического центра Strategic Climate Risks Initiative Лори Лэйборн.

Исторически сильные проявления этого феномена приводили к катастрофам. В 1877 году вызванная Эль-Ниньо засуха унесла десятки миллионов жизней в тропических регионах. В наши дни страны обладают системами раннего предупреждения и запасами продовольствия, поэтому масштабного голода не прогнозируется.

Тем не менее, климатические сдвиги усилят давление на мировые рынки. Ситуация осложняется нехваткой удобрений и ростом цен на энергоносители на фоне спецоперации на Украине и конфликта в Иране. Сокращение иностранной помощи беднейшим странам со стороны Соединенных Штатов также ослабило привычные механизмы поддержки.

В прошлом году это климатическое явление спровоцировало рекордный перегрев поверхности Мирового океана.

Блокада Ормузского пролива дополнительно усиливает глобальный продовольственный кризис на фоне погодных аномалий.