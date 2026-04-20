Россия сгладит мировой продовольственный шок

Tекст: Дмитрий Скворцов

Ормуз – это не только главный энергетический узел. Через него проходит около трети мировой морской торговли удобрениями; кроме того, через регион шли для аграрного рынка потоки серы и аммиака. Исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) – совместного агентства ООН и Всемирной торговой организации – Памела Кок-Гамильтон уже заявила, что «более непосредственная проблема – это удобрения», потому что их нехватка бьет по продовольственной безопасности.

Аграрный кризис редко приходит как взрыв. Чаще – как нарастающая трещина. Сначала кажется, что это просто нервозность на рынке перевозок. Потом фермеры начинают экономить на дозировках. Затем кто-то сокращает посевы, кто-то переходит на менее затратные культуры, кто-то откладывает закупки, надеясь, что цены отступят. А через несколько месяцев оказывается, что урожай уже меньше, чем должен был быть.

Это особенно опасный тип кризиса, потому что его долго не воспринимают всерьез. Пока зерно еще не убрано, многим кажется, что ничего непоправимого не произошло. Но в сельском хозяйстве невидимая потеря сегодня – это почти всегда очень видимая нехватка завтра. Мир замечает проблему тогда, когда она уже проросла (или, точнее, не проросла) на полях.

Механика этого перехода проста и потому беспощадна. Природный газ – ключевое сырье для производства азотных удобрений, прежде всего аммиака и карбамида. Дорогой газ означает дорогие удобрения. Перебои с газом означают перебои с удобрениями. Дорогая логистика означает, что даже те объемы, которые физически существуют, становятся менее доступными для стран, у которых и так не хватает денег.

Но в сельском хозяйстве проблема почти никогда не сводится только к цене. У посевной есть календарь, который не умеет ждать ни успехов дипломатии, ни результатов разминирования, ни разбирательств со страховщиками. Международный центр разработки удобрений (IFDC) предупреждает: для стран Африки к югу от Сахары, прежде всего Западной Африки, а также для Индии и Бразилии удобрения на сезон марта–апреля уже должны были находиться в стране или как минимум быть в пути. В Восточной Африке ситуация неоднородна: в одних странах посевная уже идет, в других стартует в апреле–мае, а где-то – в июне–июле.

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) добавляет еще более тревожную деталь: беднейшие страны особенно уязвимы именно потому, что задержки доступа к ресурсам быстро превращаются в рост инфляции, сокращение внесения удобрений и последующее снижение урожайности. Иначе говоря,

даже если поставки начнут восстанавливаться завтра, часть ближайшего урожая этим уже не спасти.

В этом и состоит главная опасность нынешнего кризиса. На нефтяном рынке можно надеяться на распродажу запасов, дипломатический прорыв, новые маршруты и психологическую коррекцию цен. В сельском хозяйстве все жестче. Если фосфор, калий или азот не попали в землю в нужное время, посевную нельзя просто перенести на один-два месяца: можно потерять целый сезон.

Восточная Африка показывает эту логику уже сейчас. По данным AP, ранние сильные дожди оставили местным фермерам примерно неделю сухой погоды для подготовки полей и внесения удобрений – очень короткое окно. Там же приводится важная оценка: даже краткие задержки способны уменьшить урожайность кукурузы примерно на 4% за сезон. Для богатой аграрной экономики – это неприятность, но для бедной страны, где кукуруза – вопрос базового питания, это уже политический и социальный риск.

Южная Азия пока не выглядит полностью проигравшей ближайший сезон, но и там время начинает работать против урожая. Индия – крупнейший в мире импортер карбамида – уже вышла на рынок с тендером на 2,5 млн тонн. Поставки должны быть отгружены до 14 июня, потому что с приходом муссонов в июне начинается сев риса, кукурузы и сои. В марте, на фоне дефицита газа, выпуск карбамида в Индии уже просел на 600–700 тыс. тонн в месяц. Это еще не катастрофа сегодняшнего дня, но уже явный сигнал того, насколько быстро энергетический шок переходит в аграрный.

Не менее показателен и пример Аргентины. Казалось бы, это крупный аграрный экспортер, а не бедная импортозависимая страна. Но и там удар оказался очень чувствительным. Reuters пишет, что цена карбамида почти удвоилась – примерно с 500 до 1000 долларов за тонну – как раз накануне начала пшеничного сезона в мае. Фермеры теперь обсуждают, что делать: сеять пшеницу с урезанными нормами удобрений или вовсе переключаться на менее ресурсоемкие культуры вроде ячменя и овса.

Это крайне важный сигнал:

кризис в Персидском заливе бьет не только по странам, где может начаться голод, но и по тем, кто обычно снабжает мировой рынок зерном. А значит, речь идет не просто о локальной нехватке, а о риске нового витка мирового продовольственного удорожания.

Проблема не ограничивается удобрениями как таковыми. ЮНКТАД фиксирует, что ставки фрахта для нефтяных танкеров с конца февраля выросли более чем на 90%, цены на бункерное топливо почти удвоились, а военные страховые премии резко подскочили; часть страховщиков вообще ушла с рынка Персидского залива. И все это не остается внутри транспортной отрасли, издержки расползаются дальше – по всей цепочке. Дороже везти сырье. Дороже довозить удобрения до фермера. Дороже доставлять урожай в порт. Дороже страховать морские партии зерна и продовольствия. В результате кризис в Ормузе начинает работать как машина удорожания всего сразу. Так нефтяной шок постепенно превращается в хлебный.

На этом фоне предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН звучит особенно мрачно. ВПП ООН оценивает, что если конфликт сохранится в течение второго квартала 2026 года, число людей, живущих в условиях острой продовольственной небезопасности, может вырасти еще на 45 миллионов – с 318 до 363 млн человек в 53 странах.

Нынешний кризис сильнее всего ударит не по тем, кто громче всех говорит о нефти, а по тем, у кого и без того почти нет запаса прочности. Не по богатым экономикам, которые переживут шок как всплеск инфляции, а по бедным обществам, где рост цены на топливо быстро становится ростом цены на хлеб, а рост цены на хлеб – вопросом физического выживания.

Особенно уязвимы не те государства, которые просто импортируют продовольствие, а те, кто одновременно зависит от импорта удобрений, имеет ограниченные бюджетные возможности и уже находится в зоне хронической нестабильности.

ЮНКТАД прямо указывает на значимую зависимость от поставок удобрений из Персидского залива у Судана, Танзании и Сомали. Международный торговый центр дополняет этот список такими странами, как Кения, Уганда, Южная Африка, Таиланд и Шри-Ланка, если говорить прежде всего о зависимости от азотных удобрений. Для них кризис в Ормузе – это не отвлеченная геополитика, а практический вопрос: будет ли чем удобрять поля, сколько это будет стоить и хватит ли государству денег, чтобы смягчить удар.

На этом фоне даже хорошие новости из Ормуза стоит воспринимать без самоуспокоения. Есть надежда, что пролив будет открыт, но даже если это произойдет завтра, возвращение к норме не будет мгновенным. Для Европы, например, аналитики напоминают: путь танкера из Персидского залива до Роттердама занимает около 21 дня. В аграрной экономике этот лаг может оказаться еще болезненнее, потому что сельскохозяйственный сезон не продлевается вместе с перемирием.

Если перебои в Ормузе будут возвращаться, вопрос скоро будет звучать уже не о том, сколько стоит баррель. Вопрос будет другим: где не хватит удобрений к посевной, где осенью соберут меньший урожай и где зимой очередной скачок цены на хлеб станет не экономической неприятностью, а началом полноценного голода.

Для России в этой истории есть и возможности, и ограничения. Уже 7 апреля премьер Михаил Мишустин сказал, что сбои мировых поставок из-за войны на Ближнем Востоке открывают для России новые торговые возможности. 13 апреля в Москве уже говорили о расширении продовольственного сотрудничества с дружественными странами и даже о создании совместных продовольственных резервов с партнерами по БРИКС и ЕАЭС. Логика понятна: если в мире растет нервозность вокруг еды, крупнейший экспортер пшеницы объективно получает дополнительные рычаги и новые рынки.

У российского агропромышленного комплекса в этом кризисе есть одно важное преимущество: обеспеченность внутренним топливом и удобрениями.

Если кризис в Персидском заливе будет продолжаться, это способно укрепить позиции российского зерна на внешних рынках просто потому, что многим соперникам станет дороже сеять, выращивать и везти.

Но превращать этот сюжет в историю о легком выигрыше для России было бы ошибкой. Россия контролирует около пятой части мировой торговли удобрениями, однако резко нарастить выпуск в этом году она не может: мешают ограниченные мощности, экспортные ограничения и удары по предприятиям. При этом сильнее всего страдает именно азотный сегмент, то есть тот самый, который критичен для зерновых. Иными словами, Россия в этом кризисе действительно может выиграть как экспортер зерна и части удобрений, но не настолько, чтобы без ограничений заменить выпавшие мировые объемы.

Для России кризис в Персидском заливе – не только шанс усилить позиции на продовольственных рынках, но и напоминание о собственной ответственности. Чем дольше мир живет в режиме дорогой энергии, дефицитных удобрений и нервной логистики, тем выше ценность тех стран, которые способны стабильно поставлять зерно, масло, удобрения и корма. Тем выше и политическая цена любой внутренней ошибки: сбоя производства, роста внутренних цен или необдуманных экспортных ограничений. В новой реальности выигрывает не тот, кто просто много производит, а тот, кто умеет оставаться надежным поставщиком, когда мировая система снова начинает шататься.