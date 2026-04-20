    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    20 апреля 2026, 08:40 • Экономика

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете?

    Ормуз – это не только главный энергетический узел. Через него проходит около трети мировой морской торговли удобрениями; кроме того, через регион шли для аграрного рынка потоки серы и аммиака. Исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) – совместного агентства ООН и Всемирной торговой организации – Памела Кок-Гамильтон уже заявила, что «более непосредственная проблема – это удобрения», потому что их нехватка бьет по продовольственной безопасности.

    Аграрный кризис редко приходит как взрыв. Чаще – как нарастающая трещина. Сначала кажется, что это просто нервозность на рынке перевозок. Потом фермеры начинают экономить на дозировках. Затем кто-то сокращает посевы, кто-то переходит на менее затратные культуры, кто-то откладывает закупки, надеясь, что цены отступят. А через несколько месяцев оказывается, что урожай уже меньше, чем должен был быть.

    Это особенно опасный тип кризиса, потому что его долго не воспринимают всерьез. Пока зерно еще не убрано, многим кажется, что ничего непоправимого не произошло. Но в сельском хозяйстве невидимая потеря сегодня – это почти всегда очень видимая нехватка завтра. Мир замечает проблему тогда, когда она уже проросла (или, точнее, не проросла) на полях.

    Механика этого перехода проста и потому беспощадна. Природный газ – ключевое сырье для производства азотных удобрений, прежде всего аммиака и карбамида. Дорогой газ означает дорогие удобрения. Перебои с газом означают перебои с удобрениями. Дорогая логистика означает, что даже те объемы, которые физически существуют, становятся менее доступными для стран, у которых и так не хватает денег.

    Но в сельском хозяйстве проблема почти никогда не сводится только к цене. У посевной есть календарь, который не умеет ждать ни успехов дипломатии, ни результатов разминирования, ни разбирательств со страховщиками. Международный центр разработки удобрений (IFDC) предупреждает: для стран Африки к югу от Сахары, прежде всего Западной Африки, а также для Индии и Бразилии удобрения на сезон марта–апреля уже должны были находиться в стране или как минимум быть в пути. В Восточной Африке ситуация неоднородна: в одних странах посевная уже идет, в других стартует в апреле–мае, а где-то – в июне–июле.

    ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) добавляет еще более тревожную деталь: беднейшие страны особенно уязвимы именно потому, что задержки доступа к ресурсам быстро превращаются в рост инфляции, сокращение внесения удобрений и последующее снижение урожайности. Иначе говоря,

    даже если поставки начнут восстанавливаться завтра, часть ближайшего урожая этим уже не спасти.

    В этом и состоит главная опасность нынешнего кризиса. На нефтяном рынке можно надеяться на распродажу запасов, дипломатический прорыв, новые маршруты и психологическую коррекцию цен. В сельском хозяйстве все жестче. Если фосфор, калий или азот не попали в землю в нужное время, посевную нельзя просто перенести на один-два месяца: можно потерять целый сезон.

    Восточная Африка показывает эту логику уже сейчас. По данным AP, ранние сильные дожди оставили местным фермерам примерно неделю сухой погоды для подготовки полей и внесения удобрений – очень короткое окно. Там же приводится важная оценка: даже краткие задержки способны уменьшить урожайность кукурузы примерно на 4% за сезон. Для богатой аграрной экономики – это неприятность, но для бедной страны, где кукуруза – вопрос базового питания, это уже политический и социальный риск.

    Южная Азия пока не выглядит полностью проигравшей ближайший сезон, но и там время начинает работать против урожая. Индия – крупнейший в мире импортер карбамида – уже вышла на рынок с тендером на 2,5 млн тонн. Поставки должны быть отгружены до 14 июня, потому что с приходом муссонов в июне начинается сев риса, кукурузы и сои. В марте, на фоне дефицита газа, выпуск карбамида в Индии уже просел на 600–700 тыс. тонн в месяц. Это еще не катастрофа сегодняшнего дня, но уже явный сигнал того, насколько быстро энергетический шок переходит в аграрный.

    Не менее показателен и пример Аргентины. Казалось бы, это крупный аграрный экспортер, а не бедная импортозависимая страна. Но и там удар оказался очень чувствительным. Reuters пишет, что цена карбамида почти удвоилась – примерно с 500 до 1000 долларов за тонну – как раз накануне начала пшеничного сезона в мае. Фермеры теперь обсуждают, что делать: сеять пшеницу с урезанными нормами удобрений или вовсе переключаться на менее ресурсоемкие культуры вроде ячменя и овса.

    Это крайне важный сигнал:

    кризис в Персидском заливе бьет не только по странам, где может начаться голод, но и по тем, кто обычно снабжает мировой рынок зерном. А значит, речь идет не просто о локальной нехватке, а о риске нового витка мирового продовольственного удорожания.

    Проблема не ограничивается удобрениями как таковыми. ЮНКТАД фиксирует, что ставки фрахта для нефтяных танкеров с конца февраля выросли более чем на 90%, цены на бункерное топливо почти удвоились, а военные страховые премии резко подскочили; часть страховщиков вообще ушла с рынка Персидского залива. И все это не остается внутри транспортной отрасли, издержки расползаются дальше – по всей цепочке. Дороже везти сырье. Дороже довозить удобрения до фермера. Дороже доставлять урожай в порт. Дороже страховать морские партии зерна и продовольствия. В результате кризис в Ормузе начинает работать как машина удорожания всего сразу. Так нефтяной шок постепенно превращается в хлебный.

    На этом фоне предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН звучит особенно мрачно. ВПП ООН оценивает, что если конфликт сохранится в течение второго квартала 2026 года, число людей, живущих в условиях острой продовольственной небезопасности, может вырасти еще на 45 миллионов – с 318 до 363 млн человек в 53 странах.

    Нынешний кризис сильнее всего ударит не по тем, кто громче всех говорит о нефти, а по тем, у кого и без того почти нет запаса прочности. Не по богатым экономикам, которые переживут шок как всплеск инфляции, а по бедным обществам, где рост цены на топливо быстро становится ростом цены на хлеб, а рост цены на хлеб – вопросом физического выживания.

    Особенно уязвимы не те государства, которые просто импортируют продовольствие, а те, кто одновременно зависит от импорта удобрений, имеет ограниченные бюджетные возможности и уже находится в зоне хронической нестабильности.

    ЮНКТАД прямо указывает на значимую зависимость от поставок удобрений из Персидского залива у Судана, Танзании и Сомали. Международный торговый центр дополняет этот список такими странами, как Кения, Уганда, Южная Африка, Таиланд и Шри-Ланка, если говорить прежде всего о зависимости от азотных удобрений. Для них кризис в Ормузе – это не отвлеченная геополитика, а практический вопрос: будет ли чем удобрять поля, сколько это будет стоить и хватит ли государству денег, чтобы смягчить удар.

    На этом фоне даже хорошие новости из Ормуза стоит воспринимать без самоуспокоения. Есть надежда, что пролив будет открыт, но даже если это произойдет завтра, возвращение к норме не будет мгновенным. Для Европы, например, аналитики напоминают: путь танкера из Персидского залива до Роттердама занимает около 21 дня. В аграрной экономике этот лаг может оказаться еще болезненнее, потому что сельскохозяйственный сезон не продлевается вместе с перемирием.

    Если перебои в Ормузе будут возвращаться, вопрос скоро будет звучать уже не о том, сколько стоит баррель. Вопрос будет другим: где не хватит удобрений к посевной, где осенью соберут меньший урожай и где зимой очередной скачок цены на хлеб станет не экономической неприятностью, а началом полноценного голода.

    Для России в этой истории есть и возможности, и ограничения. Уже 7 апреля премьер Михаил Мишустин сказал, что сбои мировых поставок из-за войны на Ближнем Востоке открывают для России новые торговые возможности. 13 апреля в Москве уже говорили о расширении продовольственного сотрудничества с дружественными странами и даже о создании совместных продовольственных резервов с партнерами по БРИКС и ЕАЭС. Логика понятна: если в мире растет нервозность вокруг еды, крупнейший экспортер пшеницы объективно получает дополнительные рычаги и новые рынки.

    У российского агропромышленного комплекса в этом кризисе есть одно важное преимущество: обеспеченность внутренним топливом и удобрениями.

    Если кризис в Персидском заливе будет продолжаться, это способно укрепить позиции российского зерна на внешних рынках просто потому, что многим соперникам станет дороже сеять, выращивать и везти.

    Но превращать этот сюжет в историю о легком выигрыше для России было бы ошибкой. Россия контролирует около пятой части мировой торговли удобрениями, однако резко нарастить выпуск в этом году она не может: мешают ограниченные мощности, экспортные ограничения и удары по предприятиям. При этом сильнее всего страдает именно азотный сегмент, то есть тот самый, который критичен для зерновых. Иными словами, Россия в этом кризисе действительно может выиграть как экспортер зерна и части удобрений, но не настолько, чтобы без ограничений заменить выпавшие мировые объемы.

    Для России кризис в Персидском заливе – не только шанс усилить позиции на продовольственных рынках, но и напоминание о собственной ответственности. Чем дольше мир живет в режиме дорогой энергии, дефицитных удобрений и нервной логистики, тем выше ценность тех стран, которые способны стабильно поставлять зерно, масло, удобрения и корма. Тем выше и политическая цена любой внутренней ошибки: сбоя производства, роста внутренних цен или необдуманных экспортных ограничений. В новой реальности выигрывает не тот, кто просто много производит, а тот, кто умеет оставаться надежным поставщиком, когда мировая система снова начинает шататься.

    При атаке беспилотников на Туапсе погиб мирный житель
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана
    Times назвала причину отказа Британии задерживать российские суда
    Против Дурова во Франции выдвинули более десяти обвинений
    В Латвии школьникам запретили говорить на русском языке
    Названы главные ошибки участников «Тотального диктанта»

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете?

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств

    «В ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать». Такими словами эксперты комментируют массовое убийство, произошедшее накануне в Киеве, и объясняют, почему число подобных трагедий будет расти по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

