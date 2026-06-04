Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
Посетителям ПМЭФ презентовали мощный представительский седан Senat 900
Гостям ПМЭФ в Петербурге впервые показали представительский Senat 900
Публике на ПМЭФ впервые продемонстрировали новую модель с трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил, способную разогнаться до 100 километров в час за 6,5 секунды.
Премьера транспортного средства состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Модель позиционируется как представительский седан, оснащенный трехлитровым силовым агрегатом мощностью 326 лошадиных сил.
Масштабное событие проходит в Петербурге с третьего по шестое июня. Главная тема текущего года звучит так: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
Деловая программа мероприятия посвящена формированию совершенно новой модели глобального развития. Особое внимание эксперты уделяют процессам масштабной трансформации мировой экономики в современных реалиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин на Петербургском международном экономическом форуме.
Российская марка Aurus ранее продемонстрировала на мероприятии обновленные модели Senat.
Власти Санкт-Петербурга запланировали запуск производства автомобилей этого бренда на бывшем заводе Toyota в 2026 году.