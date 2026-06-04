Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
Последствия налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции, сообщили военкоры.
Авиация Швеции проконтролировала передислокацию радиолокационных станций после отражения налета на Петербург, сообщает «Военная хроника».
Действия российской противовоздушной обороны отслеживал специализированный борт S102B Korpen.
Во время воздушных атак активно работают дежурные радары, меняющие позиции после завершения угрозы. Иностранная техника способна улавливать подобные изменения в радиоэлектронной обстановке.
«Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», – отмечается в публикации.
Собранная информация позволяет зарубежным военным детально изучать структуру взаимодействия подразделений российских войск противовоздушной обороны.
Накануне украинские беспилотники атаковали гражданские объекты Санкт-Петербурга.
Городские службы оперативно ликвидировали последствия этого вражеского налета.
Весной шведский самолет-разведчик S102B Korpen уже появлялся у границ Ленинградской области для выявления позиций систем ПВО.