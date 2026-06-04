Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург

В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

Tекст: Олег Исайченко

«Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

«Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

«Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.