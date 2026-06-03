  • Новость часаРябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros
    Голубь мира дважды отказался взлетать из рук Пашиняна
    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    Путину доложили об атаке беспилотника на автобус в ДНР
    Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Посла России в Британии вызвали в МИД из-за дрона в Румынии
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    16 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    3 июня 2026, 19:35 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной

    Рейтинг недружественных правительств – май 2026

    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной
    @ Philipp Schulze/dpa/Picture Alliance

    Tекст: Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию.

    В мае Европа показала углубление западной конфронтационной стратегии (.pdf). Средний показатель индекса враждебности вырос на девять баллов, а действия недружественных правительств все отчетливее складываются в единую систему долгосрочного противостояния с Россией – от развития военной инфраструктуры и беспилотных программ до переброски контингентов и расширения военного присутствия у российских границ.

    Первое место с результатом 90 из 100 баллов заняла Литва. Правительство республики пригласило специалистов ВСУ в сфере БПЛА для практического освоения украинского боевого опыта, де-факто не препятствует использованию своего воздушного пространства для атак по территории России, а глава МИД Кястутис Будрис и вовсе призвал к удару по Калининграду.

    Германия, занимавшая первую строчку в прошлом месяце, в мае опустилась на второе место. Берлин сосредоточился на расширении стратегического партнерства с Украиной в сфере беспилотников и одновременно продолжил продвигать идею ассоциированного членства Киева в ЕС.

    Пропитанная духом реваншизма, ФРГ сегодня становится одной из главных «пружин» милитаризации Европы. Совместно с Нидерландами (которые заняли третье место в рейтинге) Германия решила создать штаб НАТО в Прибалтике, постепенно насыщая восточный фланг альянса военно-логистической инфраструктурой долгосрочного противостояния с Россией.

    На третьем месте, помимо Амстердама, расположились Лондон и Париж. Именно они стали одними из наиболее активных участников санкционного давления на Россию, в частности задержав нефтяной танкер Tagor, следовавший из российских портов. Одновременно Франция продолжает расширять собственный «ядерный зонтик» над Европой: к взаимодействию с Парижем в этой сфере в мае присоединилась Норвегия, в результате число вовлеченных в этот процесс стран достигло девяти.

    Четвертое место разделили Польша и Финляндия. Варшава решила принять пять тысяч американских военнослужащих, ранее покинувших Германию, усилив концентрацию недружественного контингента у границ союзной России Белоруссии. Хельсинки в свою очередь анонсировал передачу Украине истребителей F/A-18 Hornet, а также согласился на размещение в 200 километрах от российской границы итальянских F-35B, которые будут отрабатывать сценарии рассредоточения и ведения действий в условиях активной фазы конфликта.

    Замыкают пятерку рейтинга Бельгия и Латвия. Рига, по данным СВР России, одобрила прибытие на свою территорию украинских военных, которые могут быть задействованы в операциях с применением БПЛА непосредственно с латвийской территории. Брюссель же продолжает активную финансовую поддержку Киева, оставаясь одним из ключевых спонсоров украинского направления внутри ЕС.


    Евросоюз шаг за шагом превращается в разветвленную военно-инфраструктурную систему, заявил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Запредельный рост военных расходов стран ЕС эксперт объясняет необходимостью реализовывать масштабные и крайне затратные проекты, постепенно меняющие саму архитектуру объединения. Один из них – «военный шенген», призванный создать единое безбарьерное пространство для ускоренного перемещения национальных армий и техники по территории Европы.

    По сути, речь идет о формировании инфраструктуры оперативной военной связности, позволяющей значительно упростить переброску сил между странами ЕС и восточным флангом НАТО. Пока этот процесс, по наблюдению Ткаченко, развивается под «маской» поддержки Украины. Внутри Евросоюза действительно говорят о барьерах, мешающих быстро поставлять технику и вооружения, однако за этими дискуссиями скрывается гораздо более масштабная трансформация самого объединения.

    «Фактически ЕС начинает переосмыслять собственную военную составляющую», – подчеркивает эксперт. По его мнению,

    точкой невозврата станет принятие новых общеевропейских документов, которые закрепят военную компоненту как одну из системообразующих функций Евросоюза.

    Пока же этот процесс развивается преимущественно через двусторонние и региональные форматы сотрудничества. Это закономерно, отмечает Ткаченко: ЕС изначально создавался как экономическое объединение, поэтому полноценных механизмов военной интеграции внутри него долгое время попросту не существовало.

    Как следствие, внутри Европы усиливается регионализация оборонной политики. Страны Скандинавии и Балтии значительно быстрее выстраивают военное взаимодействие друг с другом, чем государства с разными стратегическими интересами. «Внутри ЕС постепенно складывается своеобразный пазл, где у каждого региона появляется собственная логика оборонной интеграции», – поясняет эксперт.

    Ключевую роль в формирующейся системе, по оценке Ткаченко, вероятнее всего, будет играть Германия. При этом Франция вряд ли согласится исключительно на роль «ядерного зонтика» Европы и будет стремиться к собственной линии военно-политического влияния внутри ЕС. Однако наиболее милитаризованная часть ЕС – восточная – поддержит амбиции Берлина, а это, подчеркивает эксперт, создает прямую угрозу для России.

    «ЕС сегодня решает сразу две задачи. С одной стороны, Евросоюз формирует материальную базу для будущего конфликта высокой интенсивности с Россией – перестраивает логистику, наращивает военное производство, создает новые механизмы координации и готовит инфраструктуру для долгосрочного противостояния, – говорит координатор проекта Алексей Нечаев, редактор отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД. – С другой стороны, Брюссель стремится максимально затянуть украинский конфликт в попытке истощить российские ресурсы и одновременно распылять внимание Москвы на других чувствительных направлениях: Черноморье, Закавказье, Балтика и Арктика».

    «В этой логике украинский конфликт становится для ЕС уже не проблемой, которую необходимо урегулировать, а способом выиграть время для собственной милитаризации. В свою очередь постоянная политическая, финансовая и военная подпитка Киева со стороны Европы формирует у украинского руководства ощущение возможности продолжать войну с Россией без учета реального положения на фронте и внутренних издержек самой Украины», – добавляет собеседник.

    «Парадоксально, но формирующаяся европейская система уже менее предсказуема, а потому опаснее классической модели НАТО.

    В альянсе ключевые стратегические решения принимаются Вашингтоном, который несет, при всех противоречиях, ответственность за глобальные последствия. Как бы ни деградировали отношения России и США, между странами десятилетиями существовали механизмы стратегического сдерживания и определенная политическая рациональность, основанная на понимании последствий прямого столкновения двух ядерных держав», – объясняет редактор.


    В случае с Евросоюзом ситуация выглядит менее предсказуемой. «В ЕС стремительно растет влияние политиков, сочетающих идеологическую радикализацию с крайне низким уровнем стратегического мышления.

    Многие из них воспринимают безопасность не как систему взаимного сдерживания, а как пространство постоянного давления, демонстрации силы и управляемой эскалации.

    Отсюда – разговоры об ударах по Калининграду, расширении «ядерного зонтика», военном присутствии у российских границ и фактическом превращении Восточной Европы в единый антироссийский плацдарм», – акцентирует он.

    «Проблема усугубляется и тем, что Евросоюз исторически создавался как экономическое объединение, а не военно-политическая система. Поэтому его нынешняя милитаризация происходит ускоренно и во многом стихийно – без полноценных механизмов стратегического сдерживания, без устойчивой культуры военно-политической ответственности и зачастую под влиянием эмоциональной политической конъюнктуры. Именно это делает происходящую трансформацию Европы значительно опаснее, чем может показаться на первый взгляд», – добавляет эксперт.

    «По мере того как ЕС приобретает черты военно-политической системы, нацеленной на долгосрочное противостояние с Россией, меняется и контекст оценки евроинтеграционных устремлений стран постсоветского пространства, включая не только Украину, но и Молдавию с Арменией», – полагает Нечаев.

    Нововведение


    «Последние месяцы показали: мало знать общий уровень враждебности – важно понимать ее структуру. Для этого мы внедрили нововведение «пятно враждебности» – радарную диаграмму по шести категориям. Она визуализирует разницу в интенсивности недружественных действий и позволяет увидеть, где политика правительств агрессивна, а где сдержанна или противоречива», – объясняет методолог проекта Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    «Анализируя эти детали, мы выходим на «серое поле возможностей». И здесь рейтинг делает следующий шаг: он позволяет не просто констатировать враждебность, а использовать ее нюансы для более точных прогнозов и гибкой внешнеполитической работы – включая поиск точек соприкосновения даже в условиях конфронтации», – добавляет собеседник.

    «В этой связи, – продолжает он, – особый интерес вызывают не столько страны-лидеры, сколько те, кто занимает промежуточные позиции. Именно там зачастую еще сохраняется пространство для диалога, и рейтинг это фиксирует».

    Главное
    Сальдо сообщил о создании дополнительных коридоров в Крым
    Польша официально предложила США создать постоянную военную базу
    Силы ПВО России за сутки сбили более 750 беспилотников ВСУ
    МИД Греции выразил протест Киеву из-за морского дрона
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Андрей Разин окончательно лишился прав на бренд «Ласковый май»

    Экономика России замедлилась перед новым рывком

    На стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме главной темой станет путь к стабильному будущему. Российская экономика после двух лет устойчивого роста, показала замедление темпов. Однако глава ВТБ считает это вполне приличным поведением. Что происходит и как вернуться к прежнему росту? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ощутила новое качество российских ударов

    В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии. В числе пораженных целей – заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ. Какую тактику применила российская армия и насколько серьезными окажутся последствия для противника? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

    Армянский премьер фразой «я заплачу» завершает свою предвыборную кампанию. Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки армянских фермеров из-за российских фитосанитарных ограничений – и нарисовал радужные перспективы сельхозэкспорта в случае вступления страны в Евросоюз. Однако легко убедиться, что на самом деле в ЕС армянское сельское хозяйство ждет крах – так же, как это случилось с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации