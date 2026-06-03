«Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

Дата и место проведения «Алых парусов» в 2026 году

Праздник «Алые паруса 2026» пройдет в ночь с 27 на 28 июня 2026 года. По сложившейся традиции, праздник приурочен к 3-й или 4-й субботе июня, когда большинство одиннадцатиклассников завершает сдачу ЕГЭ. Дата не назначается на 22 июня в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Основные площадки праздника:

Дворцовая площадь – концертная программа;

акватория реки Невы – проход брига «Россия» с алыми парусами и пиротехническое шоу;

набережные Санкт-Петербурга – зоны свободного наблюдения для всех горожан и гостей города.

Программа «Алых парусов» 2026: расписание по времени

Праздничная ночь объединяет два крупных блока: концертную программу на Дворцовой площади и водно-пиротехническое представление на акватории Невы. Финальным аккордом становятся проход брига «Россия» под алыми парусами и массовый фейерверк.

Хронология событий праздничной ночи:

с 20:00 – допуск гостей на Дворцовую площадь по именным приглашениям;

22:00-22:10 – официальная часть: поздравительное обращение президента РФ и губернатора Санкт-Петербурга;

22:10-00:30 – концертная программа с участием российских исполнителей;

00:40 – организованный переход выпускников с Дворцовой площади на Дворцовую набережную для просмотра водного шоу;

00:40-01:30 – водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» по Неве (продолжительность около 23 минут);

01:00 – праздничный салют;

01:40-04:00 – продолжение концертной программы.

Каждый год праздник посвящен отдельной теме. В 2025 году основной идеей стал «триумф добра над злом». Тема «Алых парусов» 2026 года официально не раскрыта. Состав артистов и сценарий традиционно объявляются за несколько недель до мероприятия.

Бриг «Россия»: характеристики и маршрут по Неве

Главным символом праздника является бриг «Россия» – парусное судно, принадлежащее Санкт-Петербургу. Кораблю более 60 лет, изначально он был построен как рыболовецкое судно (сейнер, 1958 год). Судно несет паруса общей площадью почти 900 квадратных метров и способно развивать под парусом скорость до 16 узлов, что превышает показатели многих современных парусников.

Маршрут брига в 2026 году официально не утвержден. Вероятно, корабль пойдет по обновленному маршруту 2025 года: от Сенатской площади (от Медного всадника), под разведенным Дворцовым мостом и вдоль Дворцовой набережной мимо Зимнего дворца и Эрмитажа, с круговым разворотом у Зимней канавки. Затем бриг проследует до Троицкого моста, совершит второй разворот и вернется к Дворцовому мосту. Акватория между Дворцовым и Литейным мостами закрывается для прогулочных судов. Главный фарватер между Благовещенским и Дворцовым мостами освобождается заранее.

После завершения праздника бриг «Россия» с алыми парусами остается на Неве в течение нескольких дней – как правило, напротив Петропавловской крепости. Это бесплатная возможность увидеть корабль в дневное или вечернее время в спокойной обстановке, без массового скопления зрителей.

Кто имеет право на участие и как попасть на «Алые паруса»

В 2026 году организаторы сохранили закрытый формат мероприятия. Посетить концерт на Дворцовой площади могут только выпускники санкт-петербургских школ, их родители и педагоги. Вход осуществляется через специальные пропускные пункты по именным приглашениям, которые выдаются непосредственно в учебных заведениях.

Категории участников, допускаемых на Дворцовую площадь:

выпускники 11-х классов петербургских школ по именным приглашениям от учебного заведения;

родители (законные представители) выпускников по приглашениям, оформленным через школу;

педагогический состав учебных заведений по служебным документам.

Туристы и жители города, не входящие в число выпускников, на Дворцовую площадь не допускаются. Для них доступны набережные города, откуда виден проход брига и пиротехническое шоу, а также прямая трансляция на федеральных телеканалах и официальных интернет-ресурсах города.

Расписание репетиций «Алых парусов» в 2026 году

Репетиции шоу – это возможность бесплатно увидеть бриг «Россия» в акватории Невы в более спокойной обстановке. На предварительных репетициях проводятся водное и лазерное шоу без фейерверков. Бриг ходит на дизельном двигателе почти без парусов. На генеральной репетиции паруса поднимаются в большем объеме, а главные артисты концерта, как правило, присутствуют.

Ориентировочное расписание репетиций в 2026 году:

11-12 июня, с 21:45 до 01:00;

12-13 июня, с 22:15 до 01:10;

генеральная репетиция – ночь с 26 на 27 июня, с 21:00 до 01:00.

Рекомендуемые места для наблюдения за репетицией:

Английская набережная;

Петровская набережная;

Университетская набережная;

Мытнинская набережная;

набережная Кутузова.

Количество зрителей во время репетиции значительно меньше, чем в ночь праздника. Полноценное пиротехническое шоу на репетициях не предусмотрено. Точное расписание публикуется на сайте администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru) в июне.

Лучшие места для просмотра шоу «Алые паруса 2026»

Наблюдать за проходом брига с алыми парусами и пиротехническим шоу можно с большинства набережных в центральной части города. Рекомендуется занимать место не позднее 21:00-22:00: к полуночи набережные заполняются сотнями тысяч зрителей.

Проверенные локации с хорошим обзором акватории Невы:

Биржевой мост – панорамный вид на стрелку Васильевского острова и основную зону водного шоу, одна из наиболее удачных точек для наблюдения за появлением брига;

Адмиралтейская набережная – удобна для просмотра салюта и движения судна, расположена вблизи Дворцовой набережной и остается доступной для неприглашенных зрителей;

Университетская набережная – проходит вдоль Васильевского острова напротив Зимнего дворца, позволяет наблюдать водное шоу практически с фронтальной точки;

Английская набережная – протяженный участок с меньшей толчеей по сравнению с мостами;

Петровская набережная – менее плотное скопление зрителей при достойном обзоре акватории;

Петропавловская крепость – обзорная точка для наблюдения за салютом;

смотровая площадка Лахта-Центра – панорамный вид на весь маршрут;

коммерческие водные прогулки – наблюдение шоу с борта судна в допустимой зоне акватории (бронируются через экскурсионные бюро заранее).

Ограничения движения транспорта и перекрытие мостов в 2026 году

В период подготовки и проведения праздника в центре Санкт-Петербурга вводятся значительные ограничения для автомобильного транспорта, связанные с перекрытием мостов и набережных. Передвижение на электросамокатах и велосипедах с электродвигателем в зоне праздника запрещено.

Дворцовый мост полностью закрывается для проезда:

с 00:00 до 08:00 25 июня;

с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня;

с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня;

с 00:00 до 08:00 30 июня.

Благовещенский мост недоступен для движения:

с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня;

с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня.

Троицкий мост переходит на одностороннее движение: движение от Петровской набережной в сторону Дворцовой набережной прекращается с 23:30 25 июня. Точные временные интервалы перекрытий публикуются на сайте администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru) ближе к дате праздника.

Рекомендуется добираться до зон наблюдения на метро или пешком. Наземный общественный транспорт в день праздника работает по измененным маршрутам, ночные рейсы продлеваются – расписание публикуется на официальных ресурсах города.

Прямая трансляция «Алых парусов» 2026

«Алые паруса» являются официальным общегородским событием, которое организуется при поддержке городских властей и транслируется федеральными каналами. Онлайн-трансляция традиционно доступна на официальных ресурсах правительства Санкт-Петербурга и крупных видеоплатформах. Конкретные площадки трансляции объявляются за несколько дней до мероприятия.

История праздника «Алые паруса»

Праздник «Алые паруса» впервые прошел в Ленинграде в 1968 году и быстро приобрел статус городской традиции, символизирующей окончание школы. Идейной основой стала повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса» (написана в 1916-1922 годах, опубликована отдельной книгой в 1923 году): парусник с алыми парусами олицетворяет осуществление мечты. Традиция была прервана в 1979 году и возобновлена в 2005 году.

С 2005 года «Алые паруса» ежегодно проводятся в центре Санкт-Петербурга и считаются одним из крупнейших публичных мероприятий России, посвященных выпускникам школ.