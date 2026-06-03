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    3 июня 2026, 20:35 • Справки

    «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

    «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    Дата и место проведения «Алых парусов» в 2026 году

    Праздник «Алые паруса 2026» пройдет в ночь с 27 на 28 июня 2026 года. По сложившейся традиции, праздник приурочен к 3-й или 4-й субботе июня, когда большинство одиннадцатиклассников завершает сдачу ЕГЭ. Дата не назначается на 22 июня в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

    Основные площадки праздника:

    • Дворцовая площадь – концертная программа;

    • акватория реки Невы – проход брига «Россия» с алыми парусами и пиротехническое шоу;

    • набережные Санкт-Петербурга – зоны свободного наблюдения для всех горожан и гостей города.

    Программа «Алых парусов» 2026: расписание по времени

    Праздничная ночь объединяет два крупных блока: концертную программу на Дворцовой площади и водно-пиротехническое представление на акватории Невы. Финальным аккордом становятся проход брига «Россия» под алыми парусами и массовый фейерверк.

    Хронология событий праздничной ночи:

    • с 20:00 – допуск гостей на Дворцовую площадь по именным приглашениям;

    • 22:00-22:10 – официальная часть: поздравительное обращение президента РФ и губернатора Санкт-Петербурга;

    • 22:10-00:30 – концертная программа с участием российских исполнителей;

    • 00:40 – организованный переход выпускников с Дворцовой площади на Дворцовую набережную для просмотра водного шоу;

    • 00:40-01:30 – водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» по Неве (продолжительность около 23 минут);

    • 01:00 – праздничный салют;

    • 01:40-04:00 – продолжение концертной программы.

    Каждый год праздник посвящен отдельной теме. В 2025 году основной идеей стал «триумф добра над злом». Тема «Алых парусов» 2026 года официально не раскрыта. Состав артистов и сценарий традиционно объявляются за несколько недель до мероприятия.

    Бриг «Россия»: характеристики и маршрут по Неве

    Главным символом праздника является бриг «Россия» – парусное судно, принадлежащее Санкт-Петербургу. Кораблю более 60 лет, изначально он был построен как рыболовецкое судно (сейнер, 1958 год). Судно несет паруса общей площадью почти 900 квадратных метров и способно развивать под парусом скорость до 16 узлов, что превышает показатели многих современных парусников.

    Маршрут брига в 2026 году официально не утвержден. Вероятно, корабль пойдет по обновленному маршруту 2025 года: от Сенатской площади (от Медного всадника), под разведенным Дворцовым мостом и вдоль Дворцовой набережной мимо Зимнего дворца и Эрмитажа, с круговым разворотом у Зимней канавки. Затем бриг проследует до Троицкого моста, совершит второй разворот и вернется к Дворцовому мосту. Акватория между Дворцовым и Литейным мостами закрывается для прогулочных судов. Главный фарватер между Благовещенским и Дворцовым мостами освобождается заранее.

    После завершения праздника бриг «Россия» с алыми парусами остается на Неве в течение нескольких дней – как правило, напротив Петропавловской крепости. Это бесплатная возможность увидеть корабль в дневное или вечернее время в спокойной обстановке, без массового скопления зрителей.

    Кто имеет право на участие и как попасть на «Алые паруса»

    В 2026 году организаторы сохранили закрытый формат мероприятия. Посетить концерт на Дворцовой площади могут только выпускники санкт-петербургских школ, их родители и педагоги. Вход осуществляется через специальные пропускные пункты по именным приглашениям, которые выдаются непосредственно в учебных заведениях.

    Категории участников, допускаемых на Дворцовую площадь:

    • выпускники 11-х классов петербургских школ по именным приглашениям от учебного заведения;

    • родители (законные представители) выпускников по приглашениям, оформленным через школу;

    • педагогический состав учебных заведений по служебным документам.

    Туристы и жители города, не входящие в число выпускников, на Дворцовую площадь не допускаются. Для них доступны набережные города, откуда виден проход брига и пиротехническое шоу, а также прямая трансляция на федеральных телеканалах и официальных интернет-ресурсах города.

    Расписание репетиций «Алых парусов» в 2026 году

    Репетиции шоу – это возможность бесплатно увидеть бриг «Россия» в акватории Невы в более спокойной обстановке. На предварительных репетициях проводятся водное и лазерное шоу без фейерверков. Бриг ходит на дизельном двигателе почти без парусов. На генеральной репетиции паруса поднимаются в большем объеме, а главные артисты концерта, как правило, присутствуют.

    Ориентировочное расписание репетиций в 2026 году:

    • 11-12 июня, с 21:45 до 01:00;

    • 12-13 июня, с 22:15 до 01:10;

    • генеральная репетиция – ночь с 26 на 27 июня, с 21:00 до 01:00.

    Рекомендуемые места для наблюдения за репетицией:

    • Английская набережная;

    • Петровская набережная;

    • Университетская набережная;

    • Мытнинская набережная;

    • набережная Кутузова.

    Количество зрителей во время репетиции значительно меньше, чем в ночь праздника. Полноценное пиротехническое шоу на репетициях не предусмотрено. Точное расписание публикуется на сайте администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru) в июне.

    Лучшие места для просмотра шоу «Алые паруса 2026»

    Наблюдать за проходом брига с алыми парусами и пиротехническим шоу можно с большинства набережных в центральной части города. Рекомендуется занимать место не позднее 21:00-22:00: к полуночи набережные заполняются сотнями тысяч зрителей.

    Проверенные локации с хорошим обзором акватории Невы:

    • Биржевой мост – панорамный вид на стрелку Васильевского острова и основную зону водного шоу, одна из наиболее удачных точек для наблюдения за появлением брига;

    • Адмиралтейская набережная – удобна для просмотра салюта и движения судна, расположена вблизи Дворцовой набережной и остается доступной для неприглашенных зрителей;

    • Университетская набережная – проходит вдоль Васильевского острова напротив Зимнего дворца, позволяет наблюдать водное шоу практически с фронтальной точки;

    • Английская набережная – протяженный участок с меньшей толчеей по сравнению с мостами;

    • Петровская набережная – менее плотное скопление зрителей при достойном обзоре акватории;

    • Петропавловская крепость – обзорная точка для наблюдения за салютом;

    • смотровая площадка Лахта-Центра – панорамный вид на весь маршрут;

    • коммерческие водные прогулки – наблюдение шоу с борта судна в допустимой зоне акватории (бронируются через экскурсионные бюро заранее).

    Ограничения движения транспорта и перекрытие мостов в 2026 году

    В период подготовки и проведения праздника в центре Санкт-Петербурга вводятся значительные ограничения для автомобильного транспорта, связанные с перекрытием мостов и набережных. Передвижение на электросамокатах и велосипедах с электродвигателем в зоне праздника запрещено.

    Дворцовый мост полностью закрывается для проезда:

    • с 00:00 до 08:00 25 июня;

    • с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня;

    • с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня;

    • с 00:00 до 08:00 30 июня.

    Благовещенский мост недоступен для движения:

    • с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня;

    • с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня.

    Троицкий мост переходит на одностороннее движение: движение от Петровской набережной в сторону Дворцовой набережной прекращается с 23:30 25 июня. Точные временные интервалы перекрытий публикуются на сайте администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru) ближе к дате праздника.

    Рекомендуется добираться до зон наблюдения на метро или пешком. Наземный общественный транспорт в день праздника работает по измененным маршрутам, ночные рейсы продлеваются – расписание публикуется на официальных ресурсах города.

    Прямая трансляция «Алых парусов» 2026

    «Алые паруса» являются официальным общегородским событием, которое организуется при поддержке городских властей и транслируется федеральными каналами. Онлайн-трансляция традиционно доступна на официальных ресурсах правительства Санкт-Петербурга и крупных видеоплатформах. Конкретные площадки трансляции объявляются за несколько дней до мероприятия.

    История праздника «Алые паруса»

    Праздник «Алые паруса» впервые прошел в Ленинграде в 1968 году и быстро приобрел статус городской традиции, символизирующей окончание школы. Идейной основой стала повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса» (написана в 1916-1922 годах, опубликована отдельной книгой в 1923 году): парусник с алыми парусами олицетворяет осуществление мечты. Традиция была прервана в 1979 году и возобновлена в 2005 году.

    С 2005 года «Алые паруса» ежегодно проводятся в центре Санкт-Петербурга и считаются одним из крупнейших публичных мероприятий России, посвященных выпускникам школ.

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