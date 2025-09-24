Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
В Британии задержали мужчину по делу о кибератаках на аэропорты
Британские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к сбоям в работе крупных аэропортов Европы из-за кибератаки на их IT-системы, сообщили местные СМИ со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Мужчину задержали в графстве Сассекс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
Подозреваемому около 40 лет, его считают причастным к кибератаке, которая привела к сбоям в работе аэропорта Хитроу и других европейских авиагаваней.
Мужчину арестовали по подозрению в нарушении закона о неправомерном использовании компьютеров. Его освободили под залог, расследование продолжается.
В минувшую субботу лондонский аэропорт Хитроу сообщал о задержках рейсов из-за технических сложностей, возникших у компании Collins Aerospace, отвечающей за системы регистрации и посадки на рейс.
Сообщалось, что работа ряда крупнейших европейских аэропортов была нарушена из-за атаки вируса-вымогателя. Это привело к отмене рейсов и длинным очередям.