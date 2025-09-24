В Британии задержали мужчину по делу о кибератаках на аэропорты

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину задержали в графстве Сассекс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

Подозреваемому около 40 лет, его считают причастным к кибератаке, которая привела к сбоям в работе аэропорта Хитроу и других европейских авиагаваней.

Мужчину арестовали по подозрению в нарушении закона о неправомерном использовании компьютеров. Его освободили под залог, расследование продолжается.

В минувшую субботу лондонский аэропорт Хитроу сообщал о задержках рейсов из-за технических сложностей, возникших у компании Collins Aerospace, отвечающей за системы регистрации и посадки на рейс.

Сообщалось, что работа ряда крупнейших европейских аэропортов была нарушена из-за атаки вируса-вымогателя. Это привело к отмене рейсов и длинным очередям.